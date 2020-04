El árbitro Martínez Munuera se ofreció a volver a ser policía durante el coronavirus

El colegiado valenciano explicó que quiso renunciar a su excendencia para ayudar a sus compañeros y se ofreció a sus superiores.

El árbitro de La Liga Juan Martínez Munuera ejerce gracias a una excedencia en su plaza como policía local pero ha explicado que quiso renunciar a ella para ayudar a los cuerpos policiales durante la pandemia del coronavirus.

"Policía y árbitro no son mis trabajos, son mis dos pasiones. Cuando se declaró la pandemia me ofrecí a mis superiores para reincorporarme, pero no hizo falta. Nuestra plantilla no se ha visto mermada por la enfermedad, pero sabe que me tiene en cualquier momento a su disposición", explicó en una entrevista a Efe.

El colegiado también dejó su visión sobre cuándo debería producirse la vuelta de la competición: "Desgraciadamente ha tenido que pasar esto para que nos demos cuenta de que ni la economía ni el deporte son lo más importante del mundo. A mí me gustaría volver cuando se pueda hacer vida normal, que no sé cuándo será. El que todos iremos con mucha cautela y recelosos".

Además, explica que también aprovecha el confinamiento para seguir formándose como árbitro: "Si las noticias son malas, se te quitan las ganas de todo. Si estás un poco mejor me animo a ver partidos y a repasar el reglamento. Echar adelante y atrás, parar, fijarte en la cámara que te da la mejor visión. Esas cosas luego ayudan".