El Comité de Árbitros anunció la designación de Mateo Busquets Ferrer para dirigir el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, previsto para la tarde de mañana domingo, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu.

El árbitro español, de 32 años, es el más joven de la Primera División en España y está considerado como uno de los nombres más prometedores del arbitraje español.

Según el diario español "As", el encuentro del domingo no será el primero en el que Busquets Ferrer dirija un partido del Real Madrid durante la presente temporada, ya que anteriormente arbitró el duelo del equipo ante la Real Sociedad en la segunda jornada, que marcó el regreso del técnico portugués José Mourinho al estadio Santiago Bernabéu y terminó con victoria del conjunto blanco por 4-1.

Un balance positivo del Real Madrid con Mateo Busquets

El partido del domingo será el noveno en el historial de encuentros del Real Madrid dirigidos por Busquets Ferrer, en los que el club ha logrado 6 victorias y 2 empates, ante el Atlético de Madrid y Las Palmas, sin sufrir ninguna derrota bajo su arbitraje.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 SEV Ver

En cuanto al Sevilla, el árbitro ha dirigido sus partidos en 11 ocasiones, en las que el equipo andaluz ha conseguido 8 victorias y 3 derrotas.

Fernández en la sala del videoarbitraje

Pese al balance positivo del Real Madrid con el árbitro principal, las miradas también estarán puestas en la sala del videoarbitraje (VAR), cuya responsabilidad asumirá el colegiado Guillermo Cuadra Fernández.

Según el informe, el árbitro madrileño es uno de los nombres más polémicos del fútbol español, ya que el Real Madrid solo ha logrado 11 victorias en los 21 partidos que ha dirigido, frente a 5 empates y 5 derrotas.

Algunas de sus decisiones anteriores también han provocado protestas en el entorno madridista, además de la polémica relacionada con su percepción de los partidos del Atlético de Madrid, según lo recogido en el informe.

Entre los episodios más destacados que recuerdan sus críticos figura un partido anterior ante el Sevilla, cuando anuló un gol de Vinicius Junior por tocar el balón con la mano, en una decisión que generó controversia sobre si el jugador había utilizado el hombro o el brazo para controlarlo.