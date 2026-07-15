El árbitro del partido entre Inglaterra y Argentina acapara la atención con un gesto inusual

El árbitro estadounidense de origen marroquí Ismail Al-Fath acaparó la atención tras el Inglaterra-Argentina del Mundial 2026 con un gesto inusual.

Argentina venció 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026.

Tras pitar el final, se postró en el suelo antes de saludar a asistentes y jugadores, una imagen poco habitual.

Días antes, la prensa inglesa lo había señalado como el “árbitro de Messi” y sugirió ayuda arbitral a Argentina.

Las críticas aumentaron al término del primer tiempo, pues no mostró tarjetas amarillas por entradas violentas, sobre todo de los argentinos.

Fue su cuarto partido en este Mundial: antes dirigió Holanda-Japón, España-Uruguay y Brasil-Noruega.