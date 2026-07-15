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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El árbitro del partido entre Inglaterra y Argentina acapara la atención con un gesto inusual

Inglaterra vs Argentina
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EE. UU.

El árbitro estadounidense de origen marroquí acaparó la atención antes del partido.

El árbitro estadounidense de origen marroquí Ismail Al-Fath acaparó la atención tras el Inglaterra-Argentina del Mundial 2026 con un gesto inusual.

Argentina venció 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026.

Tras pitar el final, se postró en el suelo antes de saludar a asistentes y jugadores, una imagen poco habitual.

Días antes, la prensa inglesa lo había señalado como el “árbitro de Messi” y sugirió ayuda arbitral a Argentina.

Las críticas aumentaron al término del primer tiempo, pues no mostró tarjetas amarillas por entradas violentas, sobre todo de los argentinos.

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Fue su cuarto partido en este Mundial: antes dirigió Holanda-Japón, España-Uruguay y Brasil-Noruega.

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