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imago-sport-1081064019.jpgAbdullah Ahmed

Traducido por

El árbitro del partido del Al-Fayha: protagonizó uno de los mayores escándalos del Al-Hilal y lo eliminó del Mundial

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
D. Makkelie
Arabia Saudita
Países Bajos

El "Zaeem" chocará con malos recuerdos en su segundo partido en la Roshn League

Un estado de pesimismo se ha apoderado de la afición del Al-Hilal, tras conocerse el árbitro que dirigirá el próximo partido de su equipo ante el Al-Fayha en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visita al Al-Fayha, este jueves, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah, en la apertura de los encuentros de la segunda jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que el árbitro neerlandés Danny Makkelie será el encargado de dirigir el partido sobre el terreno de juego, con la asistencia de sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries, el croata Ivan Bebek como árbitro de vídeo, y el saudí Mohammed Abu Shaqara como cuarto árbitro.

Este será el noveno partido que el árbitro neerlandés dirija al Al-Hilal en todas las competiciones, después de haberle dirigido 8 partidos en 4 torneos diferentes entre los años 2018 y 2025.

Durante esos ocho partidos, el Al-Hilal solo logró la victoria en 4 ocasiones, con un porcentaje de éxito del 50%, mientras que empató en dos ocasiones y sufrió la derrota en otras tantas.

1ª División
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

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La primera derrota fue estremecedora, y tuvo lugar en las semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas 2019, cuando el Al-Hilal perdió ante el Al-Taawoun por cinco goles a cero, en una sorpresa mayúscula.

En cuanto a la segunda, fue en el último partido que Makkelie dirigió al "Az-Za'im", cuando perdió ante el Fluminense brasileño por 1-2, despidiéndose del Mundial de Clubes en cuartos de final.

Por el contrario, el árbitro neerlandés fue testigo de la coronación del Al-Hilal en la Supercopa de Arabia Saudí 2022, tras la victoria sobre el Al-Faisaly en la tanda de penaltis en el partido final.

Cabe recordar que Makkelie solo ha dirigido un único partido en la temporada actual, entre el Utrecht y el AZ Alkmaar, en la segunda jornada de la liga neerlandesa.

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