El árbitro del Clásico enciende la polémica de forma anticipada: un diario catalán se adelanta al ataque del canal del Real Madrid

La elección del árbitro español Alejandro Hernández Hernández para dirigir el próximo Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid ha generado una polémica temprana, después de que varios informes revelaran su designación para el partido previsto para el 25 de noviembre en el estadio "Spotify Camp Nou", por tercera temporada consecutiva.

En un artículo de opinión publicado por el diario catalán "Mundo Deportivo", próximo al Barcelona, el periodista Xavier Bosch se preguntó por qué se había filtrado el nombre del árbitro con muchas semanas de antelación al esperado encuentro, al considerar que el momento del anuncio de su elección resulta llamativo, especialmente mientras continúa la competición de LaLiga y hay partidos importantes antes del Clásico, sobre todo el duelo del Barça ante el Getafe y luego el Real Betis.

También habló de la reacción esperada del canal del Real Madrid, al que calificó de "siempre parcial", y que acostumbra a mostrar imágenes de las decisiones arbitrales que considera que han perjudicado al conjunto blanco.

Recuerdos arbitrales que el Barcelona no olvida

El artículo señaló que la afición del Barcelona recordó rápidamente los dos últimos Clásicos dirigidos por el árbitro español, a pesar de la victoria del conjunto catalán sobre su rival en ambos durante las dos temporadas pasadas.

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El autor se detuvo en el enfrentamiento entre ambos equipos en la primera temporada de Hansi Flick, cuando el Barcelona estaba cerca de sellar el título de LaLiga en el estadio "Lluís Companys" de Montjuïc, antes de que algunas decisiones arbitrales generaran una amplia polémica, encabezadas por la no concesión de un penalti por una mano sobre Aurélien Tchouaméni, además de la anulación de un gol de Ferran Torres, según el relato del artículo, antes de que el partido terminara con victoria del Barcelona por 4-3.

El Real Madrid, por su parte, evoca sus recuerdos del Clásico

Por el contrario, el artículo señaló que la afición del Real Madrid tiene recuerdos diferentes del enfrentamiento de la temporada pasada, que terminó con victoria del Barcelona por 2-0.

El autor mencionó que aquella victoria, que llegó con los goles de dos jugadores que ya no forman parte del equipo, Marcus Rashford y Ferran Torres, brindó al Barcelona la oportunidad de celebrar el título de LaLiga ante su afición y a costa de su rival tradicional, en una escena que el artículo describió como un duro golpe para el Real Madrid y para su entonces entrenador, Álvaro Arbeloa.

El autor cerró su artículo preguntándose por los motivos de la elección de Hernández Hernández por tercera temporada consecutiva, en medio de la polémica que acompaña a sus decisiones anteriores en los Clásicos, y si su designación anticipada aumentará la tensión antes de uno de los partidos más destacados de la temporada.