El árbitro de la final del Mundial rompe su silencio: así se comportó Messi conmigo

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, rompió su silencio para comentar los sucesos que rodearon el encuentro.

Vincic anunció su retirada del arbitraje tras la final del Mundial, que vivió algunas jugadas polémicas, antes de que España la resolviera (1-0) después de la prórroga de dos tiempos adicionales.

El árbitro esloveno realizó unas declaraciones al diario esloveno "Sport", y al ser preguntado por su conversación con Lionel Messi, capitán de Argentina, durante el partido, respondió: "Dejaré esa conversación en el terreno de juego. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportiva", con el fin de disipar cualquier duda que la afición pudiera tener sobre el diálogo con la estrella argentina.

Sobre su elección para arbitrar la final del Mundial añadió, según recogió el diario "Marca": "Al principio fue una conmoción. Luego sentí orgullo por nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en este escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También sentí orgullo por la Federación Eslovena de Fútbol y por el organismo arbitral".

Y prosiguió: "Sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que ser dignos de esa confianza y culminar el partido con éxito".

Continuó: "Este partido del Mundial supuso una enorme presión para el equipo arbitral, dada la importancia del enfrentamiento entre dos potencias futbolísticas mundiales".

Siguió, en referencia a su actuación y a la de sus compañeros durante el partido: "Toda una trayectoria arbitral se resume en un solo partido. La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta".

El árbitro esloveno aprovechó la ocasión para justificar el uso óptimo de la tecnología del videoarbitraje (VAR) durante los partidos, afirmando: "El error se puede corregir revisando la grabación. Y con la velocidad del fútbol moderno, es imposible verlo todo. No puedo imaginar el arbitraje sin la ayuda de la tecnología".