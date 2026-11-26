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Hanna Hattab fue el centro de atención el miércoles. El árbitro sirio dirigió el Al Jazira-Gol Gohar de la AFC Champions League Two y este último equipo lo acusó de estar borracho. Hattab lo niega rotundamente y cuenta con el respaldo de la Federación Siria de Fútbol.

Hattab tomó varias decisiones llamativas durante la primera parte, pero destacó especialmente lo ocurrido en el minuto 32. Tras una falta en el centro del campo sobre el jugador del Gol Gohar Ali Asghar Ashouri, Hattab no amonestó al infractor, João Milson, sino al sorprendido portero del Al Jazira, Ersin Destanoglu.

Las imágenes mostraron que, después de aquello, el entrenador del Gol Gohar, Mehdi Rahmati, ya expresó abiertamente sus sospechas de que el árbitro estaba borracho. El responsable del equipo, Heydar Afsari, declaró tras el partido: «El árbitro no estaba en condiciones normales, e incluso los jugadores del Al Jazira nos dijeron lo mismo».

«El club informó de inmediato a los responsables del partido y advirtió de que no jugaríamos si la situación seguía así. Milson debería haber sido expulsado tras su segunda falta, pero el árbitro mostró la tarjeta amarilla al portero rival».

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Una delegación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) fue informada de las quejas. Hattab no volvió al terreno de juego para la segunda parte y fue sustituido por el cuarto árbitro. Tras el partido, Hattab se pronunció brevemente en las redes sociales.

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«Quiero recalcar que mi vida familiar y privada no es responsabilidad de los demás. La fe, la razón y la moral no permiten que se vulnere la intimidad de las personas ni que se las desacredite».

Hattab no confirmó qué le había ocurrido, pero, entre otros, el periodista deportivo Isa Saeed dio una explicación. «Lo que le pasó fue consecuencia de una bajada de azúcar, que hizo que perdiera la concentración y el conocimiento. Después del partido se sometió a un reconocimiento médico y no estaba bajo los efectos del alcohol, como se había afirmado».

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La Federación Siria de Fútbol (SFA) también se pronunció. «Tras comprobarse su estado de salud, el árbitro negó categóricamente todo lo que circulaba sobre él en las redes sociales. La comisión subraya su pleno apoyo al árbitro y su determinación de investigar a fondo todos los detalles y circunstancias del incidente».

«La comisión se ha puesto en contacto con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para solicitar el informe médico del árbitro, el informe del comisario del partido y el informe del evaluador arbitral».

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«El objetivo es determinar con precisión las circunstancias del incidente y completar los procedimientos necesarios. La comisión comunicará sus conclusiones a las autoridades competentes y al público en cuanto reciba los informes solicitados, e insta a todos a comprobar la veracidad de la información».