La estrella ofensiva brasileña fue enviada al banquillo por el técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, en el minuto 87 del partido contra los nerazzurri el martes por la noche y, en principio, debía ser sustituido por Alvaro Carreras, pero eso no ocurrió de inmediato.

Como Vinicius, a juicio del árbitro Michael Oliver, abandonó el campo demasiado despacio, con el motivo evidente de hacer correr todo el tiempo posible el reloj con el 2:1 a favor de los blancos, a Carreras se le negó sin más la entrada al campo.

Así, el Madrid tuvo que jugar durante un tiempo con un hombre menos y estuvo a punto incluso de ser castigado por ello. El Inter intentó aprovechar la superioridad numérica y, tras una jugada por la banda izquierda, Henrikh Mkhitaryan logró rematar. Solo con apuros pudo el portero del Real, Thibaut Courtois, desactivar el disparo del ex del Dortmund.

Solo cuando los blancos enviaron el balón a córner y provocaron así una interrupción del juego, Carreras pudo entrar al campo. Para entonces, desde la sustitución de Vini Junior ya había pasado más de un minuto, en el que el jugador de 23 años solo permaneció junto a la banda.

Getty Images

¿Qué nueva regla se aplicó con Vinicius Junior?

Ya desde el Mundial, los árbitros tienen la posibilidad de retrasar los cambios de jugadores si el futbolista sustituido se toma innecesariamente demasiado tiempo en su camino de regreso al banquillo.

Como Vini Jr. necesitó claramente más de los diez segundos máximos previstos para dirigirse a la banda, había aplaudido en dirección a la grada al abandonar el césped, desde donde por momentos se escucharon silbidos contra él, el colegiado Oliver optó por aplicar de forma consecuente la nueva regla.

La acción ya no tuvo influencia en el resultado final. Con goles de Kylian Mbappe y Federico Valverde, el Madrid se impuso por un ajustado 2:1 en su estreno en la Liga de Campeones. El Inter solo logró recortar distancias por medio de Carlos Augusto.