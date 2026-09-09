La estrella ofensiva brasileña fue llamada al banquillo por el técnico del Real, Jose Mourinho, en el minuto 87 del partido contra los Nerazzurri del martes por la noche y en principio debía ser sustituido por Alvaro Carreras, pero eso no ocurrió en un primer momento.

Como Vinicius, a juicio del árbitro Michael Oliver, tardó demasiado en abandonar el campo, por la razón evidente de hacer correr el mayor tiempo posible el reloj con el 2:1 a favor de los blancos, a Carreras se le negó momentáneamente la entrada.

Así, los madrileños tuvieron que jugar durante un tiempo con un hombre menos y estuvieron a punto incluso de ser castigados por ello. El Inter intentó aprovechar la superioridad numérica y, tras una jugada por la banda izquierda, Henrikh Mkhitaryan logró rematar. Solo con apuros pudo el portero del Real, Thibaut Courtois, desviar el disparo del exjugador del Dortmund.

Solo cuando los blancos despejaron a córner y provocaron así una interrupción del juego, Carreras pudo entrar al campo. Para entonces, desde la sustitución de Vini Junior ya había pasado más de un minuto, que el jugador de 23 años pasó esperando junto a la banda.

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¿Qué nueva regla se aplicó a Vinicius Junior?

Ya desde el Mundial, los árbitros tienen la posibilidad de retrasar las sustituciones de jugadores si el futbolista sustituido se toma innecesariamente demasiado tiempo en su camino de regreso al banquillo.

Como Vini Jr. necesitó claramente más de los diez segundos máximos previstos para dirigirse a la línea de banda, había aplaudido en dirección a la grada al abandonar el césped, desde donde por momentos se escucharon silbidos contra él, el colegiado Oliver optó por aplicar de forma estricta la nueva regla.

La acción ya no tuvo influencia en el resultado final. Tras los goles de Kylian Mbappe y Federico Valverde, los madrileños se impusieron por un ajustado 2:1 en su estreno en la Liga de Campeones. El Inter solo logró recortar distancias por medio de Carlos Augusto.