Los aficionados al fútbol esperan con expectación el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, esta tarde de domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

El periodista Jota Jordi reveló que habló con varios jugadores del vestuario del Barcelona antes del Clásico.

El diario Sport publicó lo que dijo Jordi durante su programa «Solo para aficionados del Barça», donde señaló que Lamine Yamal y el arbitraje son las principales fuentes de preocupación dentro del equipo catalán.

Jota Jordi explicó que volvió a preguntar a jugadores del vestuario del equipo catalán para saber cómo se preparan para el enfrentamiento.

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Y según la información que tiene, hay cierta preocupación por la manera en que el entrenador José Mourinho podría pedir a sus jugadores que afronten el partido, especialmente en lo relativo a cómo reducir el peligro de Lamine Yamal.

Jota Jordi evitó hablar directamente de miedo, pero recalcó que existen inquietudes dentro del equipo catalán por la posible violencia contra Yamal.

Explicó: «No quiero decir que haya miedo, porque la palabra miedo no es la expresión adecuada, pero sí hay cierta preocupación por la manera en que José Mourinho va a pedir a sus jugadores que traten a Lamine, y qué les pedirá que hagan con él».

Entre las cuestiones que generan preocupación, según su relato, está lo que pueda ocurrir durante los primeros minutos del partido. Se espera que el Barcelona vigile de cerca las entradas que reciba Yamal, ante la posibilidad de que el extremo español sea objeto de numerosas faltas desde el inicio del encuentro.

Jota Jordi dijo: «Estamos muy preocupados por la primera media hora, concretamente por los primeros diez o veinte minutos con Lamine Yamal. Lo van a buscar por todos lados», subrayando que este asunto es una de las principales cosas que inquietan a los jugadores del Barcelona.

Además de lo que pueda ocurrir con Yamal, Jota Jordi señaló el arbitraje como otra cuestión que genera preocupación dentro del vestuario.

Según lo que mencionó en su pódcast, algunos jugadores le trasladaron sus temores por las decisiones arbitrales durante el partido.

Jota Jordi dijo que una de las frases que escuchó de los jugadores del Barcelona cuando les preguntó por el partido fue: «Qué nos espera con el arbitraje».

Para terminar, Jordi dirigió un mensaje al cuerpo arbitral, pidiéndole que preste especial atención a las entradas que pueda recibir Yamal.