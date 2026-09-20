José Vicente Hernáez, el reconocido escritor y crítico del diario español "Marca", puso el dedo en la herida abierta dentro del Real Madrid, tras la dura derrota en el derbi de Madrid ante el Atlético por dos goles a uno, abordando con su estilo directo la crisis que atraviesa el conjunto merengue.

En un incisivo artículo de opinión publicado tras la caída ante el Atlético de Madrid, Hernáez desmenuzó las dudas que rodean el arranque de temporada del conjunto merengue, asegurando que el despliegue ofensivo en el Bernabéu no es más que un espejismo que oculta una incapacidad futbolística fuera de casa.

Y dirigió sus dardos directos al entrenador José Mourinho, que llegó para borrar las decepciones del pasado y cayó en la misma trampa.

Cabe recordar que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, arremetió contra el arbitraje tras la derrota de su equipo por 1-2 ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, en el partido estelar de la séptima jornada de la Liga española, asegurando que la dupla de los rojiblancos merecía la expulsión en la primera parte.

El texto del artículo fue el siguiente:

Cierto. Marcan muchos goles en el estadio Bernabéu, pero los títulos (al menos el de Liga) se deciden fuera de casa.

Y lejos del Bernabéu, este equipo madridista pone a prueba la paciencia de su afición. No, la cosa no funciona en absoluto.

Vencieron al Espanyol con un gol de Carlos Espí después de finalizar el tiempo reglamentario del partido. Y se repitió lo mismo en Elche, donde desperdiciaron una ventaja de dos goles, y Espí tuvo que salvar de nuevo la situación.

Y perdieron ante el Real Betis, a quien ni siquiera lograron marcarle un solo gol. Y ahora pierden en el estadio Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que pudo empeorar aún más las cosas por no conformarse con su ventaja de dos goles limpios, y por encima de todo, lucharon con enorme esfuerzo para mantenerse en el partido pese a que el Real Madrid jugaba con diez jugadores.

Es cierto que el calvario del Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano comenzó con un error de Huijsen. Su mal posicionamiento provocó un penalti que le dio al Atlético de Madrid la ventaja de 1-0, y también condujo a su expulsión.

Esto dejó al equipo en una situación crítica, con desventaja de 1-0, jugando con diez futbolistas y con aspecto de derrota absoluta. El Atlético de Madrid estuvo a punto de rendirse, pero se limitaron a disfrutar de los cánticos de la afición del Wanda Metropolitano. Eso los salvó de un desastre mayor.

¿Qué habría pasado si Huijsen no hubiera cometido ese error? Nunca lo sabremos, pero está claro que el Real Madrid no había generado ningún peligro reseñable sobre Oblak hasta ese momento.

Incluso la posible tarjeta roja de la que se libró Cuti Romero tras pisar la rodilla de Bellingham no es una excusa aceptable, porque la verdad es que el Real Madrid no jugaba para ganar el partido.

En resumen: Mourinho llegó al banquillo del Real Madrid con la esperanza de borrar el recuerdo de las dos últimas temporadas, pero no lo ha conseguido. Es cierto que logran victorias aplastantes en el estadio Santiago Bernabéu pese al bajón en su rendimiento en la segunda parte, pero la realidad es que la Liga acaba de empezar, y están a seis puntos del líder. Y, por cierto, las comparaciones no sirven de nada.

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