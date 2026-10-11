En Goedemorgen Eredivisie de ESPN, el responsable de los árbitros Raymond van Meenen anunció que se evaluaría la jugada del penalti en el Feyenoord-AZ (2-0). Ya se ha llegado a una conclusión.

El VAR ha comunicado a ESPN que lamenta haber llamado al árbitro Danny Makkelie al monitor para una revisión a pie de campo.

En un principio, Makkelie señaló penalti por una falta del portero del Feyenoord Tjark Ernst sobre el delantero del AZ Mexx Meerdink. El internacional neerlandés recibió un golpe en el pie y cayó al suelo.

Tras recibir el aviso del VAR, el árbitro decidió revisar las imágenes y revocó su decisión, por lo que el AZ se quedó sin penalti poco antes del descanso.

Tras evaluar la jugada, el VAR ha concluido que fue un error llamar a Makkelie al monitor.

Según ESPN, después de volver a ver las imágenes, incluida la repetición a cámara lenta desde atrás, el VAR considera que la decisión inicial de Makkelie era correcta y que, por tanto, no había motivo para intervenir.

«El VAR lamenta no haber examinado las imágenes más claras durante el partido, pese a que sí estaban disponibles. Se trata de un error en el centro del VAR», escribe ESPN.