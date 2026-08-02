El apoyo árabe y africano refuerza las esperanzas de Infantino frente a la campaña europea

Las esperanzas de Gianni Infantino de mantenerse como presidente de la FIFA se reforzaron relativamente, después de que 4 países asiáticos anunciaran su apoyo público hacia él, tras la cancelación del plan de venta de una participación de la Copa del Mundo a inversores del sector privado.

El periódico británico "Daily Mail" destacó, este domingo, que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol obligaron a Infantino a dar marcha atrás en el plan de venta de una participación de la Copa del Mundo, por un valor de 3.100 millones de libras esterlinas, antes de que la UEFA y la Concacaf pidieran posteriormente su dimisión.

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El periódico añadió que Kuwait, Qatar, Sri Lanka y Líbano anunciaron su apoyo a Infantino, lo que reforzó su posición frente a la campaña para destituirlo.

Señaló que la UEFA y la Concacaf poseen 96 federaciones, de un total de 211 miembros de la FIFA, una cifra suficiente para iniciar un proceso de votación de moción de censura, pero insuficiente para derribar a Infantino, quien todavía cuenta con un amplio apoyo en África, con previsiones de que Sudamérica se sume a su lado, mientras que la postura de las federaciones asiáticas será decisiva en cualquier movimiento en su contra.

La UEFA y la Concacaf habían exigido llevar a cabo una revisión integral del liderazgo de la FIFA, al considerar que la propuesta de venta de una participación de la Copa del Mundo "reveló una crisis de gobernanza dentro de la federación internacional".

Por el contrario, federaciones de Oriente Medio y el norte de África emitieron comunicados de apoyo al presidente de la FIFA, como Egipto, Qatar y Marruecos.