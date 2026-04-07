La Confederación Brasileña de Fútbol ha ultimado los términos del nuevo contrato del seleccionador italiano Carlo Ancelotti, como paso previo al anuncio oficial de la renovación de su vínculo con la selección «Seleção» hasta el Mundial de 2030.

Ambas partes han acordado prorrogar el contrato actual, que vence el próximo mes de julio, y se espera que los documentos oficiales se firmen en los próximos días.

Según informó la cadena «ESPN Brasil», la Confederación Brasileña de Fútbol ultimó los detalles finales del contrato a principios de esta semana y envió el borrador a Ancelotti; actualmente, la Confederación espera la firma del entrenador para anunciar su continuidad en el cargo durante cuatro años más.

Señaló que la revisión final por parte de los abogados del entrenador italiano y la posterior firma se consideran un mero trámite dentro de la Confederación Brasileña, sobre todo porque todos los detalles que figuran en el contrato ya se acordaron durante las conversaciones mantenidas en las últimas semanas.

Ancelotti se reunió con los responsables jurídicos de la Confederación Brasileña durante los partidos disputados a finales del pasado mes de marzo en la ciudad estadounidense de Orlando, además de mantener una conversación con Samir Saud, presidente de la Confederación Brasileña, antes del parón, en la que el entrenador dio su consentimiento verbal definitivo al acuerdo.

En su nuevo contrato, Ancelotti mantiene el mismo salario acordado en mayo de 2025, que asciende a 10 millones de euros anuales.

Este salario es el más alto en la historia de los entrenadores de la selección brasileña.

Los nuevos contratos del cuerpo técnico han supuesto un aumento salarial a petición de Ancelotti como condición para la renovación, lo que incluye a sus ayudantes directos, Paul Clement y Francesco Mori, al preparador físico Mino Folco y al analista de rendimiento Simón Montanaro.

El nuevo contrato se divide en dos partes debido a la legislación laboral que impone restricciones a los acuerdos directos de 48 meses de duración; el primer contrato abarca un periodo de dos años con una renovación automática acordada por 24 meses adicionales, lo que eleva la duración total del contrato a cuatro años, hasta el Mundial de 2030.

El nuevo contrato se firmará mediante firma digital, un procedimiento habitual en las negociaciones actuales, dado que Ancelotti se encuentra en Canadá con su familia durante las próximas semanas, donde permanecerá en Vancouver hasta finales de este mes de abril.



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