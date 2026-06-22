«El anuncio es inminente»... El campeón de Alemania asegura el futuro de su estrella

Conrad Laimer, lateral derecho del Bayern de Múnich de 29 años, está a punto de renovar su contrato con el campeón de la Bundesliga. La decisión confirma que seguirá su carrera en Baviera pese a que pronto cumplirá 30 años; solo faltan algunos detalles menores para cerrar el acuerdo.

Según la revista alemana «Kicker», las negociaciones están en su fase final y solo restan detalles menores, por lo que el anuncio oficial podría llegar en días o semanas.

Su actual contrato vence en 2027, y todo indica que cumplirá su compromiso con el club bávaro, salvo sorpresas de última hora.

Lainer, que ya jugó en el Leipzig antes de fichar por el Bayern, ha completado una temporada excepcional con el campeón alemán: marcó 3 goles y dio 13 asistencias en 47 partidos, lo que le sitúa entre los mejores creadores de juego desde el lateral derecho en Europa.

Estas cifras ofensivas son excepcionales para un jugador defensivo y reflejan su importancia táctica en el sistema del Bayern, que potencia la proyección de sus laterales en ataque.