El bajón en el rendimiento de Lamine Yamal durante la derrota del Barcelona ante el Real Madrid por 2-1 en el Clásico desató una oleada de críticas en los medios internacionales, después de que el extremo del conjunto catalán no lograra aportar su influencia habitual, lo que lo sitúa bajo una presión creciente por su desempeño frente a los grandes rivales.

Según el diario español "Sport", Troy Deeney, exdelantero del Watford y analista de la cadena "CBS Sports", fue uno de los críticos más destacados con la actuación del joven jugador, ya que expresó su preocupación por su capacidad para lidiar con una vigilancia defensiva intensa, en un giro llamativo respecto a su postura previa al partido, cuando descartó la posibilidad de que el Real Madrid venciera al Barcelona.

Deeney afirmó: "Hemos visto a Lamine marcar goles en partidos importantes, pero lo que está ocurriendo es preocupante. Lo vimos ante Lucas Hernández y Marc Cucurella, y ambos consiguieron frenarlo. Todavía es joven y tiene que aprender, porque los dos mejores laterales del mundo lograron reducir su peligrosidad y le negaron los espacios".

Yamal tuvo grandes dificultades para superar a Cucurella durante el Clásico, ya que el lateral del Real Madrid impuso una vigilancia estrecha que limitó los movimientos del extremo español y le impidió aprovechar sus habilidades en los duelos individuales; además, desperdició una clara ocasión de gol en la primera parte.

Las críticas se extendieron a la prensa internacional: el diario estadounidense "Sports Illustrated" destacó la superioridad de Cucurella en el mano a mano y describió a Yamal como alguien que se mostró "frustrado e incómodo", mientras que la agencia "Associated Press" abordó su ocasión fallada antes del final de la primera parte, frente al éxito de Kylian Mbappé al decidir el duelo a favor del Real Madrid.