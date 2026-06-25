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Loai Mohamed

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¿El amuleto para recuperar el título mundial? Vinícius iguala la gesta de cuatro leyendas brasileñas

Vinicius Junior
Escocia vs Brazil
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Brasil
Escocia
EE. UU.

La estrella de la samba iguala el récord de Mbappé y Haaland

Vinicius Junior, estrella de Brasil, igualó una marca que solo cuatro leyendas de la Seleção habían logrado en Mundiales. Su doblete ante Escocia, este jueves en la tercera jornada del grupo C, mantiene vivo el sueño de un título que se resiste desde 2002.

En el Mundial 2026 marcó dos goles que dieron a Brasil un 3-0 sobre Escocia este jueves, en la tercera jornada del Grupo C.

Con este triunfo, Brasil terminó primero del grupo y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará al segundo del Grupo 6.

Según Opta, es el quinto brasileño en anotar en los tres partidos de grupo.

Ya había anotado frente a Marruecos y Haití en las jornadas anteriores.

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Antes que él, lo consiguieron Garzinho (1970), Romário (1994) y Ronaldo con Rivaldo (2002).

Cabe destacar que Brasil ganó el título en las tres ediciones en las que un jugador suyo marcó en todos los partidos de grupo, lo que alimenta la ilusión de recuperar la copa 24 años después.

Brasil lidera el palmarés mundial con cinco títulos.

Además, Vinicius es el segundo máximo goleador del Mundial 2026 con cuatro tantos, solo por detrás de Lionel Messi, quien lleva cinco.

El astro brasileño empata con Kylian Mbappé, estrella de Francia, y Erling Haaland, máximo goleador de Noruega.

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