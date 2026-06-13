El amuleto del Mundial llevó a la policía a detener a traficantes de drogas

Agentes de la policía peruana, disfrazados con los trajes oficiales de las mascotas del Mundial 2026, frustraron en Lima una operación de tráfico de drogas y detuvieron a uno de los buscados.

La policía difundió un video en TikTok en el que se ve a los agentes, disfrazados de las mascotas «Keltch» (el águila calva) y «Mabel» (el animal del plátano), entrar por una puerta con un mazo de hierro y detener a un hombre con chaqueta blanca.

En el clip se ve a los agentes requisando bolsas con polvo blanco y un arma, con el texto: «Modo Copa del Mundo activado... Operación cerrada: cae Pechichi».

El coronel Carlos Freddy Alcántara, jefe de la Brigada Verde, explicó a Associated Press: «Gracias al trabajo de inteligencia, confirmamos que el objetivo era un fanático del fútbol que vive por el Mundial».

El oficial explicó: «Por eso, los miembros de mi Escuadrón Verde se disfrazaron de mascotas del Mundial para acercarse a él sin levantar sospechas y detenerlo».

Esta acción forma parte de una estrategia que ya ha incluido disfraces llamativos en otras detenciones.

En 2025, durante San Valentín, un agente se disfrazó de capibara con una mochila de tortuga para detener a un narco en Lima; otros ya habían usado trajes de superhéroes de Marvel.

La selección peruana no se clasificó para la fase final del Mundial de este año, al quedar novena entre las diez selecciones de CONMEBOL, y su última participación fue en 2018.