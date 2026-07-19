El amuleto de Yamal... Una cifra sin precedentes que augura a España la Copa del Mundo

En la final del Mundial entre España y Argentina, esta tarde, todos los ojos estarán sobre el joven astro Lamine Yamal.

Ya se llevó el premio al mejor jugador en octavos ante Austria y repitió en cuartos frente a Bélgica.

En semifinales ante Francia provocó el penalti que abrió el marcador y allanó el pase a la final.

Según Sport, sus números en grandes citas superan su talento individual.

Según Opta, es el único jugador europeo con pleno de victorias como titular en Eurocopa y Mundial.

Ya suma 12 victorias en los 12 partidos que ha jugado de titular entre la Euro 2024 y el Mundial 2026, un 100 % de triunfos.

Esta racha se mantiene porque España solo dejó de ganar en los dos partidos en los que Lamine no fue titular: la victoria 1-0 sobre Albania en la tercera jornada de la Euro 2024, cuando descansó, y el 0-0 contra Cabo Verde en el debut del Mundial 2026.