Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

Traducido por

El amuleto de Messi y Scaloni da buenas esperanzas a Argentina ante Suiza

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
L. Scaloni
L. Messi
Argentina
Suiza

La selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza la madrugada del domingo en los cuartos de final del Mundial 2026.

El vigente campeón avanzó tras vencer 3-2 a Egipto, mientras que Suiza lo hizo por penaltis ante Colombia.

Según el diario «AS», el capitán Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni forman un dúo casi imbatible: desde que trabajan juntos solo han perdido un partido eliminatorio en Mundiales y Copas América.

Ocurrió el 2 de julio de 2019, cuando Brasil venció 2-0 a Argentina en la semifinal de la Copa América. 

Desde entonces suman 12 victorias consecutivas en eliminatorias de Copa del Mundo y Copa América.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Además, desde la final de la Copa América 2016 perdida ante Chile de Tata Martino, Argentina no ha vuelto a caer en una definición por penaltis.

El encuentro terminó 0-0 y Chile ganó 4-2 en los penaltis tras fallar Messi y Lucas Biglia.

De sus 12 triunfos eliminatorios con Scaloni, cuatro llegaron en penaltis, incluido el 4-2 a Francia en la final del Mundial 2022.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google