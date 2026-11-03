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El Manchester United podría encontrarse con grandes dificultades si intenta atraer a Old Trafford al entrenador del Aston Villa, Unai Emery, como posible sustituto de Michael Carrick. Aunque la directiva del Manchester United tiene en gran estima al técnico español, los amplios poderes que ostenta en el club de las Midlands Occidentales dificultan cualquier posible cambio.

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El Manchester United admira al técnico español

Según TEAMtalk, el Manchester United considera al exentrenador del Arsenal y del Paris Saint-Germain uno de los candidatos más destacados si decide prescindir de Carrick. Pese a respaldar públicamente a su excentrocampista, los dirigentes de Old Trafford elaboran discretamente una lista de posibles sustitutos. Sin embargo, convencer a Emery de que abandone Villa Park será difícil por la firme determinación del club de retenerlo.

El control total sustenta el éxito en las Midlands

Tras varios años en Birmingham, el español ha adquirido una enorme autoridad sobre el área deportiva del club y ha convertido al Aston Villa en un habitual de la lucha por los cuatro primeros puestos y en campeón de la Europa League. Esa autonomía ha sido fundamental para su éxito, ya que la directiva del club de las Midlands Occidentales ha respaldado plenamente sus métodos y decisiones.

El citado medio señala que a Emery le resultaría difícil rechazar otra oportunidad en un gigante europeo de primer nivel, especialmente porque sus anteriores etapas en el PSG y el Arsenal terminaron sin los títulos ni la satisfacción que buscaba. Sin embargo, sentarse en el banquillo de Old Trafford supondría trabajar dentro de una estructura directiva muy distinta. La menor influencia que tendría allí, al no recibir los amplios poderes de los que disfruta actualmente en el Aston Villa, se considera un gran obstáculo para cualquier acuerdo.

La directiva, dividida entre los principales candidatos

Además de la duda sobre si Emery aceptaría tener menos control en Manchester, las conversaciones internas en Old Trafford han puesto de relieve a otros dos favoritos para el puesto. Aunque el español sigue estando muy bien considerado, los altos cargos del club están divididos sobre sus candidatos preferidos.

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El director de fútbol Jason Wilcox, al parecer, prefiere nombrar al exentrenador del Newcastle United Eddie Howe para estabilizar la situación. En cambio, el director de fichajes Christopher Vivell apuesta por la llegada del exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann. Así, ambos técnicos disponibles figuran, junto al entrenador del Aston Villa, entre las principales opciones que baraja el club.

El parón de selecciones podría propiciar un cambio

Carrick sigue al frente del equipo por ahora, aunque los preparativos entre bastidores apuntan a que es probable que se produzca un cambio de entrenador durante el próximo parón de selecciones de noviembre. Antes de que llegue ese parón, el Manchester United debe afrontar un partido de Champions League contra la Roma y después recibir al Aston Villa de Emery en Old Trafford en la Premier League. Esos dos encuentros podrían resultar decisivos para el futuro de Carrick.