El ambiente se enciende: Mendes intenta salvar al Barcelona del apuro de Casadó

Marc Casadó forma parte de la expedición del Barcelona en la concentración que el equipo realiza en el estadio St. George's Park, pero su futuro con el club catalán se vuelve cada vez más incierto, ante la dificultad de conseguir minutos de juego durante la próxima temporada, pese a su participación en la preparación del equipo para el nuevo curso.

Según el diario español "Sport", Casadó disputó 62 minutos en el partido que el equipo del técnico Hansi Flick jugó ante el Birmingham City en el estadio St. Andrew's, y también participará el lunes ante el Preston North End.

Casadó regresará al Barcelona el lunes, y tendrá hasta finales de agosto para tomar una decisión sobre su futuro.

El jugador es consciente de que sus posibilidades de participación con el Barcelona serán muy limitadas, algo que Flick le comunicó.

Casadó cree que su situación podría cambiar tras la lesión de Frenkie de Jong, que estará de baja durante varios meses, y considera que eso podría darle mayores oportunidades, por lo que se esfuerza durante la pretemporada. Sin embargo, la realidad apunta a la presencia de Marc Bernal, Pedri y Gavi, e incluso del polivalente Eric García, por delante de él en los dos puestos del centro del campo en los que Flick se apoya ante la defensa para iniciar la construcción del juego, algo que el técnico alemán le dejó claro al jugador.

El Barcelona recibió una oferta para incorporar al centrocampista catalán antes del 30 de junio, pero la rechazó por su valor económico.

La oferta rondaba los 10 millones de euros, una cantidad que habría ayudado mucho al club catalán a presentar un mejor presupuesto financiero para la temporada 2025-2026, pero fue rechazada porque el club valora a Casadó en una cifra mucho más alta.

El Barcelona espera obtener 30 o 40 millones de euros por un jugador de tan solo 22 años, que tiene contrato hasta 2028 y que además ya ha vestido la camiseta de la selección española.

Casadó conoce bien su situación, y no necesita más que fijarse en sus números: en la temporada 2024-2025, la primera de Flick en el banquillo del Barcelona, el jugador participó en 36 partidos con un total de 2.447 minutos.

La pasada temporada participó en un número de partidos parecido, 34, pero su papel se redujo de forma preocupante, ya que se limitó a disputar solo 1.397 minutos, y si decide quedarse, sus participaciones podrían reducirse aún más.

El jugador lo sabe después de que el club le comunicara esta realidad, pero por el momento sigue resistiéndose a la idea de marcharse, porque está muy vinculado al Barcelona, y le resulta muy difícil dejar el club al que llegó con 13 años procedente del Damm.

Su agente, Jorge Mendes, se ha movido, y se ha hablado mucho del interés del Al-Hilal en el jugador, pero Casadó no quiere jugar en Arabia Saudí. También ha recibido algunas ofertas de Turquía, aunque el centrocampista ni siquiera las ha puesto en estudio.

Por ello, Mendes, uno de los agentes más destacados de la actual junta directiva del Barcelona, seguirá buscando un destino para Casadó durante lo que resta del mes de agosto.

El problema, además del deseo del jugador catalán de seguir luchando por conseguir minutos con el club de su vida, es que el jugador quiere continuar en Europa, y en este contexto, son pocos los clubes capaces de pagar la cantidad que pide el Barcelona, pero Mendes seguirá buscando una oferta que satisfaga los deseos de todas las partes.