El Almere inflige al líder Heracles su primera derrota; Kevin van Veen (35) marca un golazo maravilloso

El Heracles Almelo sufrió este viernes por la noche su primera derrota de la temporada. Tras seis victorias consecutivas, el líder de la Eerste Divisie cayó por 1-0 en su visita al segundo clasificado, el Almere City. El FC Volendam, por su parte, sigue dando tumbos y sufrió su primera derrota de la historia ante el Jong AZ (4-1). Kevin van Veen firmó un golazo con el FC Eindhoven ante el FC Emmen (victoria por 3-1).





Almere City - Heracles Almelo 1-0

Los visitantes tuvieron las mejores ocasiones en la primera mitad, pero Max Hauswirth, Jean-Paul N'Djoli y Tristan van Gilst no lograron batir al guardameta Wessel Speel. También tras el descanso el Heracles siguió siendo peligroso y Van Gilst tuvo en el minuto 78 una ocasión enorme para abrir el marcador, pero disparó por encima del larguero. Dos minutos después, el Almere City sí golpeó en el otro lado. Martin Wasinski se encontró el balón tras un rechace y sacó un disparo devastador para hacer el 1-0.





Jong AZ - FC Volendam 4-1

El Jong AZ logró este viernes su primera victoria de la historia ante su vecino provincial, el FC Volendam. Hessel de Wit abrió el marcador, tras lo cual Jerolldino Bergraaf dobló la ventaja antes del descanso. También después del intermedio el Jong AZ siguió siendo el mejor equipo y Bendeguz Kovacs puso el 3-0. Después, Julian Oerip anotó el cuarto tanto del conjunto local. Frederik Ihler maquilló luego el resultado para el Volendam a pase de Henk Veerman.

FC Den Bosch - Helmond Sport 2-1

Silvan Bröker abrió el marcador a los cuatro minutos, después de lo cual Jeffry Fortes firmó el empate con un gol en propia puerta. Poco después, Brian Koglin introdujo el balón en su propia portería y el Den Bosch volvió a ponerse por delante. Tras el descanso, el Helmond Sport buscó con insistencia el 2-2, pero las grandes ocasiones escasearon. Además, el Den Bosch rozó el 3-1 con un balón que golpeó en ambos lados interiores del poste. En el tramo final, el Helmond Sport aún dispuso de oportunidades, pero el empate no llegó.





FC Eindhoven - FC Emmen 3-1

Rayan Buifrahi abrió el marcador en la primera mitad tras regatear al portero, que había salido, y empujar el balón a puerta vacía. Jack Cooper-Love empató tras el descanso, pero poco después Joshua Mukeh vio la roja por una mano para evitar una ocasión manifiesta. Kevin van Veen lanzó de forma fantástica la falta posterior a la escuadra y volvió a poner por delante al Eindhoven. Con un hombre más, el conjunto local resistió después ante el empuje de los visitantes. Antonio Bazdaric fijó el 3-1 definitivo en lo más profundo del tiempo añadido.













Jong Ajax - Roda JC 0-0

El duelo entre el Jong Ajax y el Roda JC no terminó de arrancar en ningún momento. En la primera mitad, ambos equipos se repartieron algunos tímidos avisos aquí y allá, pero no se generaron ocasiones realmente serias.

En la segunda parte, tanto el Jong Ajax como el Roda JC se toparon con la madera. Por parte del conjunto de Ámsterdam fue Jano Monserrate quien mandó el balón al poste. En las filas de los limburgueses, Mokrane Bentoumi estrelló su disparo en la parte inferior del larguero.





RKC Waalwijk - MVV Maastricht 6-1

El RKC comenzó de forma excelente y se adelantó al cabo de un cuarto de hora escaso por medio de Jordy de Wijs, que marcó de cabeza tras un saque de esquina de Jochem Nap: 1-0. A la media hora también llegó el 2-0. Faissal Al Mazyani armó el disparo con la derecha y encontró con brillantez la escuadra lejana.

Antes del descanso llegó el 3-0 para los de Waalwijk, que no dejaron nada en pie del MVV. Juan Castillo tuvo todo el tiempo del mundo para armar el disparo y colocó el balón con sangre fría junto al guardameta Hugo Wentges.

Apenas cuatro minutos después del descanso también subió el 4-0 al marcador. Liam van Gelderen cabeceó a la red otro saque de esquina milimétrico de Nap y se convirtió así en el cuarto defensa del RKC en ver puerta durante la noche.

El colofón lo puso Jesse van de Haar. El delantero recibió el balón solo ante la portería por parte de Castillo y definió con acierto, antes de salir corriendo hacia la grada para celebrar la fiesta con su padre Hans.

Poco antes del final todavía hubo dos goles más. Olivier Dumont salvó el honor de los limburgueses al borde del final al marcar con sangre fría con el interior del pie. Ya en el tiempo añadido, Van de Haar firmó su segundo tanto de la noche desde el punto de penalti: 6-1.





TOP Oss - FC Dordrecht 3-0

El TOP comenzó el partido de maravilla por medio de Franslyn Nsingi, que superó al guardameta Yannick van Osch con un cabezazo. A la media hora, los brabanzones doblaron su ventaja y, de nuevo, Nsingi volvió a ver puerta, esta vez a pase de Ilounga Pata.

Poco después del descanso, el central Alvaro Henry llegó tarde con su entrada y lo pagó con una tarjeta roja directa. Así se le abrió una puerta al Dordrecht, pero De Schapenkoppen no logró marcar el gol que le metiera en el partido pese a la superioridad numérica. Es más: con un penalti transformado en el tiempo añadido por Richard van de Venne, el 3-0 también acabó llegando.





Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 1-3

El VVV-Venlo no pudo empezar mucho mejor en el Sportcomplex Zoudenbalch, donde ya mandaba por 0-2 antes de que se cumplieran veinte minutos gracias a los goles de Nassim Ait Mouhou y Tristan Schenkhuizen.

Jamie Schuldes devolvió la esperanza al Jong Utrecht al firmar el gol que recortó distancias justo antes del descanso. Sin embargo, en la segunda mitad el VVV puso rápido las cosas en su sitio. Ait Mouhou se plantó solo ante el guardameta Kevin Gadellaa y fijó el 1-3 definitivo.