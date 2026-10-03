El Almere City inflige al FC Volendam su quinta (!) derrota consecutiva a domicilio en la Keuken Kampioen Divisie

El Almere City se impuso al FC Volendam en el duelo estrella de la Keuken Kampioen Divisie de la noche del sábado. Enzo Cornelisse marcó la diferencia antes del descanso en Flevoland: 1-0. El Almere es provisionalmente segundo, mientras que el Volendam, que ya ha perdido sus cinco partidos fuera de casa esta temporada, se encuentra en la undécima plaza. Los otros tres encuentros no tuvieron ganador.

Almere City - FC Volendam 1-0

En el duelo de liga con el FC Volendam, el Almere City fue superior en la primera mitad. Jamie Jacobs estuvo cerca del gol inicial, pero vio cómo su remate se estrellaba en el larguero.

La ventaja llegó finalmente en el minuto 37 por medio de Enzo Cornelisse, que culminó una gran jugada: 1-0. El Almere tuvo en la segunda parte la oportunidad de sentenciar el encuentro.

Sin embargo, le faltó puntería una y otra vez. Emmanuel Poku rozó el gol con un disparo que se fue fuera por muy poco y después volvió a encontrarse con el poste. El portero del Almere, Wessel Speel, salvó los tres puntos en los últimos segundos del partido al imponerse en un mano a mano al suplente Frederik Ihler.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 1-1

Ninguno de los dos equipos logró ver puerta en la primera mitad. La igualdad se rompió al inicio de la segunda parte por medio de Senne Vugts. El centrocampista se perfiló hacia dentro y marcó con un disparo al palo corto: 0-1.

A diez minutos del final, el FC Den Bosch logró empatar. El árbitro señaló penalti por una mano. Kévin Monzialo transformó después la pena máxima con sangre fría ante Tim Coremans.

Los de Den Bosch estuvieron después cerca de la victoria. Monzialo le dejó el balón en bandeja a Stan Maas, que vio cómo Coremans firmaba una intervención brillante.

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1

El RKC se adelantó antes de la media hora tras una gran jugada. Ryan Fage puso el centro para Jesse van der Haar, que definió con sangre fría y firmó su tercer gol en los últimos tres partidos: 1-0.

A pesar de la fuerte primera mitad del Waalwijk, el Emmen empató al cumplirse la hora de juego. Bryan Van Hove inició una internada, avanzó muchísimo y decidió probar suerte. El potente disparo posterior acabó dentro: 1-1.

Jack Cooper-Love aún pudo darle al Emmen el botín completo en el tramo final del partido, de no ser porque desperdició una gran ocasión y poco después el guardameta del RKC, Mark Spenkelink, repelió con acierto su potente disparo.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

En el minuto 22, Rayan Buifrahi dejó el momento más destacado de la primera mitad. El centrocampista recibió el balón a los pies tras un centro de Raf van de Riet y sacó un tremendo disparo a la escuadra derecha: 1-0.

Tras el descanso, Gabriele Finocchiaro firmó el empate. El cedido por la Juventus recibió el balón de Mark Diemers, superó a varios jugadores del Eindhoven y marcó tras tocar en una pierna: 1-1.

El De Graafschap siguió apretando y también se puso por delante a veinte minutos del final por medio de Kyano Kwint, que marcó a pase de Fedde de Jong. El 1-2 solo duró dos minutos en el marcador. Siegert Baartmans le ganó bien la posición a su marcador tras un centro de Guus Beaumont y empujó el balón a la red: 2-2.



