El Algemeen Dagblad revela el nombre del sucesor ideal de Dennis te Kloese en el Feyenoord

Según el Algemeen Dagblad, Robert Eenhoorn es el sucesor ideal de Dennis te Kloese en el Feyenoord. Te Kloese dejará De Kuip el 1 de julio.

Te Kloese, nombrado director general a finales de 2021, asumió también la dirección técnica tras la salida de Frank Arnesen.

Tras cuatro años y medio, el directivo de 51 años y el Consejo de Supervisión acordaron que lo mejor es separar sus caminos.

Con su salida, el club de Róterdam busca un director general y un director técnico.

Según el observador del club Mikos Gouka, Eenhoorn es un candidato importante para ese primer puesto. «No está claro si el exdirector del AZ estaría dispuesto a dar el salto al club».

«Que no sea admirador del presidente del consejo de supervisión, Toon van Bodegom, es algo que los iniciados llevan tiempo susurrando en De Kuip», concluye Gouka.