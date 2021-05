El alentador mensaje de Claudio Bravo a los juveniles de Colo Colo: "La única derrota es rendirse"

El capitán de La Roja, y arquero del Real Betis, salió a dar su apoyo a la cantera alba luego de la dura derrota ante Ñublense en el Campeonato.

Este sábado, la patrulla juvenil de Colo Colo no pudo con la experiencia de Ñublense y terminó goleada 5-1 en su visita al Estadio Nelson Oyarzún. Al pitazo final, Nicolás Castillo, quien continúa con su recuperación en México, utilizó sus redes sociales para burlarse del resultado.

Mientras que desde el propio plantel rojo fue Fernando Cordero quien mostró un ejemplo de deportividad con una profunda reflexión publicada en su cuenta de Instagram.

“Felicitar a mis compañeros por el triunfo, pero independiente de los tres puntos, quiero contarles algo que me tocó vivir en cancha. Vi a jugadores dando todo por que era su primer partido, vi jugadores con personalidad, vi jugadores que se equivocaron, vi jugadores que tiraron una pared y correr hasta el minuto 95, vi jugadores que terminado el partido tenían bronca, rabia y me acordé cuando empecé a jugar”, publicó el Chiki para elogiar a los jóvenes del Cacique, quienes tuvieron que salir a reemplazar al Primer Equipo luego que 17 futbolistas debieron iniciar su confinamiento por contacto estrecho con un positivo por COVID-19.

“Hoy llevo casi 16 años jugando y debo decirle a cada uno de los jugadores que enfrenté hoy que merecen todo el respeto del mundo y que sin duda sus compañeros que llevan más tiempo jugando les dirán lo mismo. Siéntanse orgullosos y decirles que me dieron tremenda lección hoy. No se reprochen nada, si fallamos un pase es parte del juego, arriba el ánimo que recién comienzan en este largo camino y sin duda que el partido de hoy les dará una tremenda enseñanza”, cerró el ex Universidad Católica.

Y esta jornada fue Claudio Bravo quien salió a dar su apoyo a la cantera alba. "La única derrota es rendirse, todo lo demás es parte del camino para llegar al éxito. Toca sacudirse y mirar hacia adelante. De las adversidades nacen los campeones. Calma y sigan trabajando más duro que nunca, muchachos", consignó en Twitter el arquero del Betis, formado en la tienda blanca.