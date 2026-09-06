El club Al Qadsiah continuó reforzando sus filas con fichajes procedentes del Manchester City inglés, tras anunciar la incorporación del joven francés Mohamed Sanjari, convirtiéndose en el segundo jugador que se une a "Los Caballeros" desde las filas del club inglés durante el actual periodo de fichajes de verano, después del neerlandés Tijjani Reijnders.ق

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Al Qadsiah anunció oficialmente el fichaje de Sanjari procedente del Manchester City, para reforzar las filas del primer equipo de fútbol, en el marco de la estrategia del club de invertir en talentos jóvenes y potenciar su plantilla para competir durante la presente temporada.

La cuenta oficial del Al Qadsiah publicó en las plataformas de redes sociales el anuncio del fichaje, dando la bienvenida al nuevo jugador con la frase: "Qadsaui en el último momento", en referencia a la conclusión del acuerdo durante las últimas horas del periodo de fichajes de verano.

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Sanjari firmó un contrato con el Al Qadsiah que se extiende hasta el año 2029, en un paso que refleja el deseo del club de construir un equipo fuerte para el futuro, después de haber cerrado anteriormente el fichaje de Reijnders del Manchester City durante el actual mercado.

Las imágenes oficiales de la presentación del jugador revelaron que lucirá el dorsal número 30 con el Al Qadsiah, comenzando así su nueva experiencia en los campos saudíes, tras su traspaso a "Los Caballeros" procedente del Manchester City.