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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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El Al-Qadsiah se acerca al fichaje de una joven promesa del Manchester City

Al Quadisiya
Manchester City
1ª División
M. Sangare
Arabia Saudita
Inglaterra
Francia

Fichaje previsto

El Al Qadisiyah saudí continúa con sus movimientos veraniegos y está muy cerca de anunciar el fichaje de una de las jóvenes promesas del Manchester City durante el mercado en curso, en una nueva operación que busca reforzar las filas del equipo con un elemento joven procedente de uno de los mayores clubes ingleses.

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Según el fiable periodista británico Ben Jacobs, el Al Qadisiyah se prepara para fichar al maliense Mahamadou Sangaré, promesa del Manchester City, después de que ambos clubes hayan alcanzado un acuerdo preliminar sobre la operación.

Jacobs explicó que el acuerdo entre el Al Qadisiyah y el Manchester City contempla el traspaso de Sangaré por cerca de un millón de dólares, en un paso que representa una operación de bajo coste para el club saudí, además de la incorporación de una promesa perteneciente a la academia de uno de los clubes europeos más destacados.

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Se espera que las partes implicadas completen los trámites finales durante el próximo periodo, de cara al anuncio oficial del traspaso del jugador al Al Qadisiyah, con lo que el club continuará así su política de reforzar el equipo con elementos jóvenes junto a nombres con experiencia.

La operación se enmarca en los movimientos del Al Qadisiyah para conformar una plantilla más variada, que combine la experiencia y los elementos prometedores, sobre todo teniendo en cuenta que el fichaje de jóvenes promesas de grandes clubes europeos puede otorgar al equipo importantes opciones de futuro tanto a nivel técnico como de inversión.

Con el cierre de la operación del delantero de 19 años, el Al Qadisiyah se habrá acercado a sumar una nueva promesa del Manchester City a su proyecto, a la espera del anuncio oficial de la operación durante los próximos días, para que el jugador maliense inicie una nueva etapa en su carrera dentro de los campos saudíes.

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