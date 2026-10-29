Todas las miradas se dirigen esta noche hacia el esperado enfrentamiento que medirá al Al Qadsiah con su rival, el Al Riyadh, en el marco de la jornada duodécima de la Liga Roshn Saudí de profesionales.

El Al Qadsiah afronta el duelo armado con un plantel de estrellas internacionales y locales en busca de tres puntos que lo afiancen en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Al Riyadh apuesta por su organización defensiva y la fortaleza de sus futbolistas para dar la sorpresa en pleno estadio del Al Qadsiah.

El Al Qadsiah reúne su fuerza de ataque con Casteels al frente

El entrenador salió con una alineación ofensiva liderada por el guardameta internacional belga Koen Casteels como capitán del equipo:

Portería: Koen Casteels.

Defensa: Mohammed Abu Al Shamat - Gastón Álvarez - Jihad Zekri - Mohammed Al Shahrani.

Centro del campo: Nacho Fernández Vigil - Christopher Bonsu Baah - Tijjani Reijnders - Musab Al Juwayr.

Ataque: Julián Quiñones - Abdullah Al Salem.

Banquillo de suplentes: Al Kassar, Al Ammar, Al Qahtani, Al Jaber, Iyad, Sangaré, Al Siyahi, Al Aliwah, Sani.

El Al Riyadh apuesta por Borjan y Trezeguet

En el otro lado, el entrenador argentino Mauricio Dólac anunció una alineación equilibrada liderada por el veterano guardameta Borjan y el astro egipcio Mahmoud Trezeguet en el ataque:

Portería: Milan Borjan.

Defensa: Ahmed Asiri - Awad Dahal - Dino Abascal - Khaled Mujrashi.

Centro del campo: Qasem Lajami - Víctor - Seko Keita - Fahad Al Rashidi.

Ataque: Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trezeguet.

Banquillo de suplentes: Jan Bořtík, Suleiman Hazazi, Osama Al Bawardi, Hassan Al Ali, Hussein Al Sharfa, Yasser Al Mousa, Faisal Al Mabhi, Sultan Al Issa, Imam Bahri.