En un regreso largamente esperado a la primera línea de los grandes torneos continentales, el club saudí Al Qadisiya afronta un camino lleno de desafíos en la fase de liga de la Champions League de Élite de Asia, donde el sorteo lo situó en un recorrido que no conoce enfrentamientos fáciles.

El conjunto de la Región Oriental inicia su andadura con un duro compromiso en su propio terreno ante el Al Sadd catarí, uno de los clubes más históricos del continente, antes de poner rumbo a los Emiratos para medirse con el Al Ain en una temprana cumbre del Golfo que pondrá a prueba las aspiraciones del equipo que vuelve con fuerza.

Posteriormente, el Al Qadisiya recibe al Neftchi uzbeko en un enfrentamiento con el sello de escuelas futbolísticas distintas, para luego salir a enfrentar al Shabab Al Ahli emiratí fuera de casa, en un nuevo viaje por el Golfo.

Los desafíos continúan con el duelo ante el Al Wasl emiratí en el terreno del Al Qadisiya, antes de visitar al Al Gharafa catarí en Doha, y luego recibir al Al Shamal catarí en un partido que parece asequible en teoría, pero decisivo en las cuentas de la clasificación. El equipo cerrará la fase de liga con un exigente viaje a Taskent para enfrentar al Pakhtakor uzbeko, en un desenlace que podría determinar el destino del pase a las rondas eliminatorias.