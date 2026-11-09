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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

El Al-Qadsiah irrumpe en la lista de los grandes: una nominación saudí a un premio mundial en el mercado de fichajes

Al Quadisiya
1ª División
Arabia Saudita

Gran avance en la trayectoria del campeón oriental

La entidad del club Al Qadsiah ha dejado una notable presencia saudí en el panorama futbolístico mundial, después de entrar en la lista de candidatos al premio al mejor equipo en captación de jugadores del año 2026, que otorga la plataforma "TransferRoom", convirtiéndose en el primer club saudí que compite por este galardón desde su creación.

El anuncio de las nominaciones se produjo durante un acto organizado por la plataforma en la capital portuguesa, Lisboa, coincidiendo con la llegada a 10.000 operaciones cerradas a través de su mercado digital, un hito que refleja la expansión de su actividad dentro de la industria del fútbol y el sector de los traspasos.

Competencia con clubes europeos y mundiales

La lista de candidatos al premio "Equipo de captación de jugadores del año" incluyó a 10 clubes de distintos continentes, encabezados por el Al Qadsiah saudí, junto al Atlético de Madrid, el PSV Eindhoven, el Stuttgart, el Club Brujas y el Sunderland, además del Flamengo, el Orlando City, el Viking y el Dinamo de Zagreb.

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Esta nominación sitúa al club saudí en competencia con instituciones futbolísticas que cuentan con distintas experiencias en el descubrimiento de talentos y la construcción de plantillas, y supone además un reconocimiento al trabajo vinculado al apartado de los fichajes, que no se limita a incorporar nombres destacados, sino que abarca la elección de los jugadores conforme a las necesidades técnicas y los planes deportivos a largo plazo, teniendo en cuenta los aspectos económicos.

Premios que celebran la industria del fútbol

"TransferRoom" organiza la primera edición de sus premios para reconocer la excelencia en diversos ámbitos dentro de la industria del fútbol, que incluyen la mejor agencia de jugadores, el equipo de gestión de cesiones, el equipo de captación, la inteligencia y la innovación, además del premio al líder del año.

La gala de entrega de premios está prevista para el lunes en la ciudad portuguesa de Estoril, y las listas finales y los ganadores se determinarán mediante la votación de los trabajadores y expertos del sector del fútbol, lo que otorga a los premios un carácter profesional ligado a las opiniones de los especialistas en el mercado de traspasos.

La plataforma "TransferRoom" se fundó en 2016 como un mercado digital que conecta a los clubes con los agentes de jugadores y ofrece herramientas para buscar y promocionar talentos, así como para negociar operaciones de traspaso y cesión. Su red incluye a más de 800 clubes en más de 130 ligas de todo el mundo, lo que convierte la nominación del Al Qadsiah en un paso destacado en la trayectoria de la presencia de los clubes saudíes dentro de este sistema.

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