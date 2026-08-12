El deseo del club saudí Al Qadsiah de recuperar a uno de sus hijos chocó con el obstáculo de las condiciones económicas, lo que ha detenido una operación que parecía encaminada a completarse durante los últimos días.

Fuentes exclusivas revelaron al diario saudí "Arriyadiyah" que la directiva del Al Qadsiah decidió congelar sus negociaciones con Khaled Al Ghannam, extremo del Al Ettifaq, tras el fracaso del acuerdo sobre las cláusulas personales del jugador.

Según el diario, el Al Qadsiah había alcanzado hace cerca de dos semanas un acuerdo preliminar con la directiva del Al Ettifaq para comprar el contrato del extremo internacional durante el actual mercado de fichajes veraniego, antes de iniciar la fase de negociación con el jugador de 25 años.

Asimismo, señaló que la directiva del club de Al Qadsiah calificó las exigencias económicas de Al Ghannam de "imposibles", lo que la llevó a tomar la decisión de detener las conversaciones y descartar por el momento la idea de recuperar al jugador que se marchó de sus filas rumbo al Al Nassr hace seis años.

El estancamiento de las negociaciones del Al Qadsiah llega en un momento en el que continúa el interés del club Al Ittihad por los servicios del jugador, ya que "Arriyadiyah" indicó el domingo que el Al Ittihad regresó a la mesa de negociaciones con el Al Ettifaq tras una pausa que duró semanas.

Las negociaciones entre el Al Ittihad y el Al Ettifaq habían alcanzado fases avanzadas el mes pasado antes de que el club de Yeda decidiera detenerlas temporalmente, para regresar de nuevo e intentar cerrar la operación.

Por su parte, el Al Ettifaq no se opone a vender lo que queda del contrato de Al Ghannam, que se extiende hasta el verano de 2028, en un intento de obtener liquidez económica que le ayude a cerrar nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado.

Cabe recordar que Al Ghannam se trasladó del Al Qadsiah al Al Nassr a principios de 2020, luego vivió una experiencia en calidad de cedido con el Al Fateh hasta el final de la temporada 2022-2023, antes de regresar al Al Nassr durante seis meses, y de ahí al Al Ettifaq a principios de 2024, que lo cedió hace dos temporadas al Al Hilal.

El extremo internacional firmó una temporada destacada en la última edición de la Roshn League, disputando 32 partidos de un total de 34, en los que marcó 13 goles y repartió 7 asistencias, para incorporarse después a la lista de la selección de Arabia Saudí.