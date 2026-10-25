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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

El Al-Nassr saudí prepara una gran sorpresa para João Félix

J. Felix
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

¿Qué ocurrió?

El Al-Nassr saudí se encamina a renovar el contrato del portugués João Félix, estrella del primer equipo de fútbol, por dos temporadas adicionales, con una mejora de su salario anual y la incorporación de nuevas ventajas a su contrato, según informó el diario "Al-Riyadiyah".

De acuerdo con la misma fuente, el Al-Nassr planea elevar el salario de Félix de 10 millones de euros a 12,5 millones de euros, en un paso que refleja el deseo del club de conservar los servicios del jugador portugués, que representa uno de los elementos importantes en el proyecto del equipo.

Se espera que el nuevo contrato incluya varias ventajas adicionales, además del aumento económico, sin que se hayan revelado sus detalles hasta el momento.

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El movimiento del Al-Nassr se enmarca en sus esfuerzos por conservar a sus pilares fundamentales y garantizar la continuidad de los elementos capaces de marcar la diferencia, en línea con las aspiraciones del equipo de competir por los títulos durante las próximas temporadas.

El Al-Nassr no ha anunciado oficialmente hasta el momento la conclusión del acuerdo ni la firma del nuevo contrato, por lo que el paso permanece dentro del marco de las versiones que circulan sobre el futuro del jugador con el equipo.

João Félix se unió al Al-Nassr saudí al inicio de la pasada temporada, procedente del Chelsea inglés, y logró recuperar una de sus mejores versiones individuales, liderando al "Al-Alami" hacia la conquista del título de la Liga Roshn.

Hasta el momento ha marcado 31 goles y ha dado 24 asistencias en 59 partidos disputados con la camiseta del Al-Nassr en las diferentes competiciones locales y continentales.

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