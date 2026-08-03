El Al Nassr saudí se encuentra a pocas horas de anunciar oficialmente su primer fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que el centrocampista portugués Samu Costa apareciera en el aeropuerto español de Mallorca con destino a Riad, en un paso previo para completar los trámites finales del traspaso y someterse al reconocimiento médico.

La emisora española "Cadena Ser" reveló que el centrocampista portugués, que actualmente defiende los colores del Real Mallorca español, está a punto de convertirse en el primer fichaje del club durante el presente mercado estival, tras alcanzarse un acuerdo definitivo entre todas las partes implicadas.

El acuerdo, cerrado por completo

En declaraciones exclusivas a la propia emisora española, Samu Costa confirmó que ya ha alcanzado un acuerdo integral con la dirección del Al Nassr respecto a todos los detalles relacionados con su traspaso a las filas del equipo saudí durante las próximas horas.

El jugador portugués añadió que todos los detalles de la operación, incluidas las condiciones económicas, la duración del contrato y las cláusulas adicionales, han quedado cerrados de forma definitiva, y que solo restan los trámites oficiales y el reconocimiento médico para completar el traspaso de manera oficial.

Una imagen desde el aeropuerto confirma la inminencia del anuncio oficial

La emisora española "Cadena Ser" publicó una imagen exclusiva del jugador portugués durante su presencia en el aeropuerto de Mallorca, mientras se preparaba para subir al avión con destino a Riad para incorporarse a la concentración del Al Nassr, en una escena que confirma la inminencia del anuncio oficial de la operación durante las próximas horas.

Una trayectoria profesional destacada

Samu Costa tiene 25 años y a lo largo de los últimos años ha disputado 108 partidos oficiales con la camiseta del Real Mallorca en las distintas competiciones nacionales y continentales, en los que demostró unas cualidades técnicas y físicas notables en el centro del campo.

El internacional portugués también militó anteriormente en el Almería español y en el Sporting de Braga portugués en etapas previas de su trayectoria profesional, antes de fichar por el Real Mallorca y convertirse en uno de los pilares fundamentales del centro del campo del equipo.

Con su incorporación al Al Nassr, el club saudí se convertirá en la cuarta estación profesional en la trayectoria del jugador portugués, del que se espera que aporte profundidad técnica y táctica al centro del campo del equipo la próxima temporada.

Se espera que el club anuncie oficialmente la operación durante las próximas 48 horas, tras completar el reconocimiento médico y la firma de los contratos oficiales, en un paso que se considera el primero dentro de una serie de fichajes que el club planea durante el presente mercado estival.