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El Al-Nassr saudí ha recibido un impulso anímico antes del esperado duelo ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de confirmarse la ausencia de dos de las principales estrellas del equipo visitante, el croata Marcelo Brozović y el brasileño Roberto Firmino, en el partido que enfrentará a ambos conjuntos en el estadio «Al-Awwal Park». El Al-Sadd sufre una serie de lesiones que castigan su plantilla antes del viaje a Riad.

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La expedición del Al-Sadd catarí llega el lunes a Riad, la capital saudí, para preparar el duelo ante el Al-Nassr, previsto para la noche del martes, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El club catarí anunció el domingo por la noche la lista de convocados para el encuentro, compuesta por 22 jugadores elegidos por el técnico rumano Răzvan Lucescu, exentrenador del Al-Hilal saudí, con el objetivo de intentar llevarse un resultado positivo del estadio «Al-Awwal Park».

La lista registró la ausencia de dos nombres destacados: el croata Marcelo Brozović, exmediocampista del Al-Nassr, y el brasileño Roberto Firmino, exdelantero del Al-Ahli saudí, ya que las lesiones les impidieron figurar entre las opciones del cuerpo técnico para el esperado partido.

Los problemas del Al-Sadd no se limitan a este dúo, ya que el equipo sufre otras bajas por lesión, lo que coloca a Lucescu ante un difícil reto a la hora de elegir el once adecuado para enfrentarse a uno de los principales rivales de la zona Oeste, sobre todo porque el partido llega en un momento en el que el conjunto catarí necesita mejorar su posición en la clasificación.

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Brozović se pierde el duelo ante su exequipo

La ausencia de Brozović tiene un carácter especial, ya que el centrocampista croata defendió los colores del Al-Nassr durante las tres últimas temporadas antes de su fichaje por el Al-Sadd catarí.

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El jugador, de 34 años, solo había disputado un partido con la camiseta de su nuevo equipo antes de sufrir una lesión en el muslo que lo mantiene apartado desde mediados del mes pasado. Así, seguirá lejos de los terrenos de juego y privará a su equipo de sus servicios en un duelo excepcional ante su antiguo club.

Por su parte, Firmino también se ha sumado a la lista de bajas tras sufrir recientemente una lesión en los isquiotibiales, lo que confirma que difícilmente llegará a un partido que podría haber supuesto un nuevo enfrentamiento ante uno de los clubes de la liga saudí a los que ya representó.

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Además, el Al-Sadd tampoco podrá contar por lesión con el brasileño Claudinho, mediapunta, el lateral francés Younes El Hannach y el defensa catarí Pedro Miguel, lo que complica aún más la tarea de Lucescu antes del choque ante el Al-Nassr.

Regreso de Muntari y presencia de las estrellas de Catar

En cambio, la convocatoria del Al-Sadd dejó algunas noticias positivas, ya que Lucescu llamó al delantero catarí Mohammed Muntari, que por fin se ha recuperado de una lesión muscular en el muslo y pasa a ser una de las opciones ofensivas del equipo para el encuentro.

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La lista también incluye a varios de los principales integrantes de la selección de Catar, encabezados por Akram Afif, Boualem Khoukhi y Hassan Al-Haydos, además del defensa italiano Alessio Romagnoli, el lateral brasileño Paulo Otávio y el centrocampista uruguayo Agustín Soria.

El técnico rumano espera aprovechar la experiencia de este grupo para compensar unas bajas importantes y mostrarse competitivo ante el Al-Nassr, sobre todo porque el equipo no puede permitirse el lujo de dejar escapar más puntos dada su complicada situación en el grupo.

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El duelo tiene una gran importancia para ambos equipos, dadas sus diferentes ambiciones y posiciones en la clasificación del grupo Oeste. El Al-Nassr, dirigido por el técnico australiano Ange Postecoglou, ocupa la séptima posición con 6 puntos, mientras que el Al-Sadd es decimoquinto y penúltimo con solo dos puntos, por lo que está obligado a lograr un resultado positivo para enderezar su rumbo en el torneo.

Se espera que las bajas supongan un duro golpe para las aspiraciones del conjunto catarí, en un momento en el que el Al-Nassr busca aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para sumar los tres puntos y reforzar su posición en la carrera por la clasificación para las eliminatorias.

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Esta es la convocatoria del Al-Sadd para el duelo ante el Al-Nassr:

Porteros: Mutaz Barsham, Saad Al-Sheeb, Yousef Abdullah.

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Defensas: Alessio Romagnoli, Paulo Otávio, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Mohammed Waad, Abdulrahman Bakri, Abdullah Al-Yazidi, Abdelsamad Bounasser.

Centrocampistas: Agustín Soria, Mohamed Camara, Guilherme, Mostafa Meshaal.

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Delanteros: Akram Afif, Mohammed Muntari, Hassan Al-Haydos, Mohammed Manai, Hashim Ali, Giovani, Yousef Abdulrazag.