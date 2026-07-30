El Al Nassr ha puesto su mirada en el fichaje de un nuevo jugador brasileño durante el actual mercado de fichajes de verano, con el fin de reforzar las filas del equipo de cara a la próxima temporada.

El fiable periodista brasileño Jorge Nicola aseguró que el Al Nassr quiere fichar a André, centrocampista del Corinthians brasileño, en el mercado veraniego en curso.

Por su parte, el club brasileño no se opone a la idea de vender a André, sobre todo porque ya busca una gran venta ante la crisis financiera que atraviesa.

Sin embargo, el Corinthians quiere obtener 18 millones de euros por su joven jugador, además de 4 millones en variables, algo que le resultará difícil de pagar al Al Nassr, ante la crisis financiera que él también sufre.

Según el propio periodista, no se espera que el club brasileño acepte un plan de venta a largo plazo, en virtud del cual reciba el importe de la venta de André en plazos, lo que hace que la operación sea sumamente complicada.

Lo que complica aún más la operación son los propios agentes del jugador brasileño, ya que desean incorporarlo a uno de los clubes europeos, especialmente porque anteriormente fue objeto de interés de los clubes Milan y Juventus.

André tiene 20 años y juega principalmente como centrocampista defensivo. Fue promovido al primer equipo el verano del año pasado, disputando con el Corinthians 43 partidos, en los que anotó 7 goles y dio dos asistencias.

Cabe recordar que el Al Nassr busca fichar a un nuevo jugador en la posición de mediocentro defensivo, para compensar la salida del croata Marcelo Brozovic tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

El Al Nassr estuvo cerca de fichar al portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, aunque no ha logrado cerrar la operación hasta ahora, ante las limitaciones financieras que tiene impuestas en la actualidad.