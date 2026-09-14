En un movimiento anticipado que revela una clara voluntad de mantener la estabilidad de su plantilla, la directiva del Al-Nassr ha abierto el expediente de la renovación del contrato de su destacado lateral Nawaf Boushal, para cerrar el paso a cualquier escenario que pudiera hacer que lo pierda gratis y asegurar la continuidad de una de sus cartas ganadoras más importantes en las últimas temporadas.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló que la directiva del club de la capital decidió actuar de forma temprana antes de que el jugador entre en el período libre el próximo enero, que le permite firmar por cualquier club sin necesidad de acudir a su club de origen.

El diario señaló que la directiva del Al-Nassr tiene la intención de acelerar las negociaciones con el jugador durante el próximo período y no aplazar el expediente hasta las últimas semanas de su contrato, como confirmación de su empeño en que continúe entre las filas del equipo.

Aclaró que el mayor desafío para la directiva del Al-Nassr no está en alcanzar un acuerdo con Boushal sobre los detalles del nuevo contrato, sino en obtener la aprobación del comité de control financiero para aprobar oficialmente la renovación.

Indicó que se trata del paso que representa la parte más difícil para completar el expediente, especialmente en medio del estricto control al que se enfrenta el club sobre sus nuevos contratos y las operaciones de renovación, y tras las dificultades que la directiva afrontó recientemente en el expediente de la renovación del contrato de Abdulrahman Ghareeb.

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Boushal se había incorporado al Al-Nassr en enero de 2023 procedente del club Al-Fateh tras comprar el tiempo restante de su contrato, para imponerse rápidamente como un elemento titular imprescindible, ya que disputó con la camiseta del Al-Alami 131 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó tres goles y dio 18 asistencias, según la red mundial "Transfermarkt".