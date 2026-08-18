El club saudí Al Nassr disputará 8 partidos en la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia para la temporada 2026-2027, con 4 encuentros en su estadio y otros tantos fuera de casa, según el nuevo sistema del torneo.

La edición 2026-2027 es la cuadragésima quinta edición del torneo más importante para los clubes del continente asiático, organizado por la Confederación Asiática de Fútbol, y representa además la tercera edición desde el cambio de nombre de la competición a «Liga de Campeones de Élite de Asia».

La temporada 2026-2027 supone una nueva etapa en la historia del torneo, después de que la Confederación Asiática de Fútbol decidiera ampliar el número de clubes participantes en la fase de liga de 24 a 32 equipos, con 16 clubes en cada una de las zonas Oeste y Este.

Cada equipo disputa 8 partidos en la fase de liga, y los que ocupen las primeras posiciones se clasificarán a las rondas eliminatorias según el nuevo sistema del torneo.

El sorteo emparejó al Al Nassr con 8 rivales de la zona Oeste, donde se enfrentará a 4 clubes en su estadio, mientras que disputará 4 encuentros fuera de casa. Los partidos quedaron de la siguiente manera:

Al Sadd de Qatar — en el estadio del Al Nassr.

Al Ain de Emiratos — fuera del estadio del Al Nassr.

Navbahor de Uzbekistán — en el estadio del Al Nassr.

Shabab Al Ahli de Emiratos — fuera del estadio del Al Nassr.

Al Gharafa de Qatar — en el estadio del Al Nassr.

Al Wasl de Emiratos — fuera del estadio del Al Nassr.

Pakhtakor de Uzbekistán — fuera del estadio del Al Nassr.

Al Shamal de Qatar — en el estadio del Al Nassr.

De este modo, el Al Nassr comienza su andadura en la fase de liga con enfrentamientos fuertes y variados ante clubes de Qatar, Emiratos y Uzbekistán, en busca de asegurar su plaza en las rondas eliminatorias y competir por el título del torneo continental.