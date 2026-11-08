La dirección del Al-Nassr se acercó a la renovación del contrato de Nawaf Boushal, por las próximas cuatro temporadas, después de varias rondas de negociaciones.

Según el diario saudí Arriyadiyah, la dirección del Al-Nassr entró en negociación directa con Ali Al-Rammah, el agente del jugador, y ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo para la prórroga del contrato, a la espera de que todos los detalles económicos y las cláusulas del nuevo contrato se anuncien durante la próxima etapa.

La dirección del club de la capital había firmado un contrato profesional con Boushal (27 años) en enero de 2023 por cinco temporadas, procedente del Al-Fateh, mientras que entrará en el periodo libre que le permite negociar con cualquier club el próximo enero.

Boushal, lateral derecho, disputó 138 partidos con la camiseta amarilla, en los que marcó 3 goles, dio 19 asistencias, recibió 15 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones, además de ser uno de los elementos clave que contribuyeron a conquistar el título de la Liga Roshn saudí la temporada pasada.

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Boushal cuenta en su haber con 31 partidos internacionales con la selección saudí, y contribuyó a conquistar el título de la Copa del Golfo de selecciones el pasado octubre, tras la victoria sobre los Emiratos Árabes Unidos.