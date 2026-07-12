El Al-Nasr está en apuros... ¡Una grave crisis financiera se lleva por delante los sueldos y paraliza los fichajes de verano!

El club saudí Al-Nassr atraviesa una etapa delicada a nivel administrativo y financiero, tras revelarse una crisis de liquidez que afecta a varios asuntos clave, tanto del primer equipo de fútbol como de la gestión interna.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la dirección del club sufre presiones financieras que han paralizado varias decisiones previas al inicio de la temporada.

Además, varios jugadores del primer equipo recibieron solo parte de su salario de junio, aunque la dirección busca abonar el resto en los próximos días.

La falta de liquidez también ha frenado la búsqueda de un sustituto extranjero para el croata Marcelo Brozović.

La directiva aún no ha iniciado negociaciones oficiales con un sustituto, pese a la necesidad de reforzar el centro del campo, y aguarda a que se aclare la situación financiera antes de actuar.

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El club anunció el lunes la salida de Brozović tras acabar su contrato, lo que deja la medular como prioridad en la lista de fichajes estivales.

El Al-Nassr se prepara para la nueva temporada bajo la dirección del entrenador australiano Ange Postecoglou, quien busca mantener los éxitos tras ganar la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El «Al-Nassr» afronta una temporada intensa con Liga Roshen, Copa del Custodio, Supercopa saudí y Liga de Campeones de Asia, por lo que resolver los temas económicos y deportivos es urgente.