El Al-Nasr busca un entrenador que viene del Mundial... ¿Cristiano liderará las negociaciones?

Al-Nassr está cerca de fichar al sucesor del portugués Jorge Jesus, cuyo contrato ha terminado.

La Federación Portuguesa de Fútbol aún busca reemplazar a Roberto Martínez tras el Mundial 2026.

Según el periodista Ben Jacobs, el Al-Nassr ha hecho una oferta oficial a Martínez para que asuma el cargo tras el Mundial 2026.

Según Jacobs, el club hace todo lo posible para convencer al técnico, de 52 años, pese a sus declaraciones sobre su deseo de regresar a la liga portuguesa.

La decisión llega tras la salida de Jorge Jesus, quien dirigía a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Jesús, que la temporada pasada llevó al equipo a ganar la Liga Roshen de Arabia Saudí y lo clasificó para la final de la Liga de Campeones de Asia 2 y la Supercopa saudí, ya anunció su salida.

Martínez, con amplia experiencia en Inglaterra (Swansea City, Wigan Athletic y Everton), dirigió después a las selecciones de Bélgica y Portugal.

Se espera que deje el cargo tras el verano, finalizado su contrato, y hay rumores que lo sitúan de regreso en la Premier League.

Mientras tanto, la Federación Portuguesa busca sucesor y baraja a Jorge Jesús, Abel Ferreira y Sérgio Conceição; José Mourinho sonó como opción antes de fichar por el Real Madrid.

En la actual eliminatoria para el Mundial 2026, Portugal debutó con un 1-1 ante la República Democrática del Congo y es tercera de su grupo con un punto, por detrás de Colombia (3 puntos) y por delante de Uzbekistán (0 puntos).