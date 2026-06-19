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El Al-Nasr busca un entrenador que viene del Mundial... ¿Cristiano liderará las negociaciones?

Fichajes
J. Jesus
R. Martinez
C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
España
Portugal

El sucesor de Jesús, en el punto de mira mundial

Al-Nassr está cerca de fichar al sucesor del portugués Jorge Jesus, cuyo contrato ha terminado.

La Federación Portuguesa de Fútbol aún busca reemplazar a Roberto Martínez tras el Mundial 2026.

Según el periodista Ben Jacobs, el Al-Nassr ha hecho una oferta oficial a Martínez para que asuma el cargo tras el Mundial 2026.

Según Jacobs, el club hace todo lo posible para convencer al técnico, de 52 años, pese a sus declaraciones sobre su deseo de regresar a la liga portuguesa.

La decisión llega tras la salida de Jorge Jesus, quien dirigía a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Jesús, que la temporada pasada llevó al equipo a ganar la Liga Roshen de Arabia Saudí y lo clasificó para la final de la Liga de Campeones de Asia 2 y la Supercopa saudí, ya anunció su salida.

Martínez, con amplia experiencia en Inglaterra (Swansea City, Wigan Athletic y Everton), dirigió después a las selecciones de Bélgica y Portugal.

Se espera que deje el cargo tras el verano, finalizado su contrato, y hay rumores que lo sitúan de regreso en la Premier League.

Mientras tanto, la Federación Portuguesa busca sucesor y baraja a Jorge Jesús, Abel Ferreira y Sérgio Conceição; José Mourinho sonó como opción antes de fichar por el Real Madrid.

En la actual eliminatoria para el Mundial 2026, Portugal debutó con un 1-1 ante la República Democrática del Congo y es tercera de su grupo con un punto, por detrás de Colombia (3 puntos) y por delante de Uzbekistán (0 puntos).

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