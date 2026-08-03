El Al-Ittihad se acerca a cerrar un fichaje senegalés

El club Al Ittihad continúa sus movimientos con fuerza durante el mercado de fichajes de verano, en busca de reforzar sus filas con elementos capaces de aportar en la nueva temporada, ya que el club está cerca de completar un nuevo fichaje procedente de España, después de que sus negociaciones con el Almería llegaran a fases avanzadas para incorporar al centrocampista senegalés Dion Lopy.

Fuentes especiales revelaron al periódico «Arriyadiyah» que Al Ittihad alcanzó una fase avanzada de las negociaciones con el Almería para incorporar a Dion Lopy, con un contrato que se extiende por cuatro años, en el marco del refuerzo del primer equipo de fútbol antes del inicio de la nueva temporada.

Las fuentes añadieron que las conversaciones entre ambos clubes registraron un gran avance durante los últimos días, lo que hace que el traspaso del jugador a las filas del «Decano» durante el actual periodo de fichajes de verano sea algo cercano.

Según el sitio «Transfermarkt», el valor de mercado de Dion Lopy se estima en unos 15 millones de euros, lo que refleja el estatus del que goza el jugador en el mercado de fichajes europeo.

Y a pesar de que el jugador, de 24 años, renovó recientemente su contrato con el Almería hasta el verano de 2030, la dirección de Al Ittihad continúa sus negociaciones con el club español, presidido por Mohamed Al Khereiji, en un intento de convencerlo de aceptar la venta del contrato del jugador.

Dion Lopy se incorporó al Almería durante el verano de 2023 procedente del club francés Stade de Reims, y desde entonces logró imponerse en las filas del equipo.

El senegalés, de 24 años, disputó 105 partidos con la camiseta del Almería en las distintas competiciones, durante los cuales marcó cuatro goles y ofreció seis asistencias.

Lopy comenzó su andadura con el equipo en la competición de la liga española «LaLiga», antes de continuar su trayectoria durante las dos temporadas siguientes en la segunda división española «LaLiga 2», manteniendo su presencia de forma regular con el equipo.