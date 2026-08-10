El club Al Ittihad ha aceptado ceder a su centrocampista Faisal Al Ghamdi al Neom por una temporada, en un movimiento que incluyó un acuerdo económico especial entre ambos clubes, ya que el equipo recién ascendido a la Roshan League no asumirá la totalidad del salario del jugador durante el período de cesión.

Según lo informado por el diario saudí "Arriyadiyah", el Al Ittihad asumirá una parte del salario de Al Ghamdi, mientras que el Neom se hará cargo de la parte restante, todo ello dentro de los detalles del acuerdo alcanzado entre ambas partes para completar el traspaso del jugador.

La cesión de Al Ghamdi al Neom llegó como respuesta a una solicitud oficial del club, después de que su directiva presentara el pasado 7 de agosto una petición para hacerse con los servicios del jugador del Al Ittihad por una temporada.

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Tras estudiar la solicitud, el Al Ittihad aceptó el traspaso del jugador en régimen de cesión, de modo que Al Ghamdi comenzará una nueva etapa con el Neom, en el marco del interés del club por reforzar sus filas con elementos que cuenten con experiencia previa en la Roshan League y el fútbol saudí.

El acuerdo entre el Al Ittihad y el Neom no incluye una cláusula que otorgue a este último el derecho a comprar el contrato de Al Ghamdi tras el final del período de cesión, lo que significa que el jugador regresará a las filas del "Decano" al concluir la temporada, salvo que se produzca un nuevo acuerdo entre todas las partes.

El hecho de que el Al Ittihad asuma una parte del salario del jugador revela el deseo del club de facilitar su salida en calidad de cedido, especialmente ante la necesidad de Al Ghamdi de conseguir una mayor oportunidad de participación regular, en lugar de permanecer al margen de los planes del cuerpo técnico.









La ausencia de Al Ghamdi en el viaje del Al Ittihad a Abu Dabi estuvo relacionada con el fichaje, ya que el jugador obtuvo el permiso del club para no viajar con el equipo, de cara a preparar el traspaso, en el partido ante el Al Jazira emiratí en la eliminatoria clasificatoria a la Liga de Campeones de Asia de la élite.

Faisal Al Ghamdi tiene 24 años y se incorporó al Al Ittihad durante el verano de 2023 procedente del Al Ittifaq, antes de vivir una experiencia profesional en la liga belga durante la temporada anterior a la pasada, cuando se marchó al Beerschot en calidad de cedido.

Su nueva experiencia con el Neom llega con el objetivo de darle una mayor oportunidad de jugar y recuperar su presencia dentro de las competiciones de la Roshan League, mientras que su futuro con el Al Ittihad seguirá ligado a lo que ofrezca durante la próxima temporada.