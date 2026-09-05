El Al-Ittihad prepara un plan alternativo ante el fracaso del fichaje de Hadj Moussa

El club Al-Ittihad no ha renunciado a sus intentos de fichar al argelino Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord neerlandés, después de que el club saudí presentara una oferta final para hacerse con los servicios del jugador durante el actual mercado de fichajes. Sin embargo, la falta de tiempo y la complejidad de las negociaciones han llevado al "Decano" a preparar un sustituto en caso de que no pueda cerrarse la operación.

Según los informes, Al-Ittihad presentó una oferta de 40 millones de euros por Hadj Moussa, quien por su parte desea salir del Feyenoord, después de haber comunicado a la dirección de su club su intención de vivir una nueva experiencia, lo que da a la operación una oportunidad de seguir adelante pese a las dificultades que la rodean en este momento.

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Hadj Moussa tiene 24 años y cuenta con 18 partidos internacionales con la selección de Argelia. Su carrera futbolística comenzó en Francia, en la academia del Lens, antes de pasar posteriormente al Feyenoord en 2024, para continuar su trayectoria en los campos neerlandeses.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que Al-Ittihad sigue trabajando para cerrar el fichaje de Hadj Moussa, pero al mismo tiempo ha comenzado a moverse hacia otra opción previendo un posible fracaso de las negociaciones con el Feyenoord y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo a tiempo.

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Romano escribió: "Al-Ittihad sigue trabajando en la operación para intentar fichar a Anis Hadj Moussa como nuevo extremo. Y si no se llega a un acuerdo con el Feyenoord en breve, Al-Ittihad se dirigirá a Luiz Henrique, jugador del Zenit, y ya han comenzado los contactos iniciales sobre la operación".

Este movimiento refleja el deseo de la dirección de Al-Ittihad de no llegar a las últimas horas del mercado sin asegurar un nuevo fichaje ofensivo, especialmente ante la necesidad del equipo de reforzar sus opciones en las bandas, lo que convierte a Hadj Moussa en el objetivo prioritario en este momento, mientras que el brasileño Luiz Henrique se presenta como un plan alternativo listo.

De este modo, las próximas horas se han vuelto decisivas para determinar la identidad del nuevo extremo de Al-Ittihad: o bien la dirección del "Decano" logra convencer al Feyenoord de aceptar la oferta de 40 millones de euros y cerrar el fichaje de Hadj Moussa, o bien la brújula se orienta rápidamente hacia Luiz Henrique antes del cierre del mercado de fichajes.