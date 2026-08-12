El club saudí Al-Ittihad alcanzó un acuerdo con el Girona para el traspaso de uno de los jugadores del "Decano" a las filas del conjunto español a título de cesión, dentro de los movimientos del amarillo y negro para reorganizar la plantilla de la nueva temporada.

Según lo publicado por el diario saudí "Al-Riyadiya", el acuerdo contempla la cesión del jugador español Unai Hernández al Girona durante una temporada, con derecho del club español a comprar el contrato del jugador tras finalizar el periodo de cesión.

La dirección del Al-Ittihad había estudiado una oferta del Girona para hacerse con Hernández en calidad de cedido, de modo que el club español asumiría una parte limitada de su salario durante la próxima temporada, mientras que el Al-Ittihad se haría cargo del resto de sus emolumentos.

Hernández se incorporó al Al-Ittihad en febrero de 2025 procedente del Barcelona con un contrato por tres años, y disputó con el equipo 10 partidos, en los que marcó un gol y dio tres asistencias, antes de que su presencia la temporada pasada se limitara a 8 minutos durante el enfrentamiento ante el Al-Nassr en las semifinales de la Supercopa saudí.

En la segunda mitad de la temporada, el jugador español se marchó al Al-Shabab a título de cesión, con el que jugó 31 partidos, sin marcar goles, y se conformó con dar una única asistencia.

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