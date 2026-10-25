El Al-Ittihad afronta un examen asiático que no admite más tropiezos, después de no haber logrado la victoria en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones de Élite de Asia, por lo que se ve obligado a corregir el rumbo con rapidez cuando se enfrente al Neftchi uzbeko, el lunes, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la zona Oeste.

El técnico alemán Jens Weissing es consciente de que su equipo no puede permitirse el lujo de perder más puntos, ya que insistió durante la rueda de prensa del domingo, en la ciudad uzbeka de Fergana, en la importancia de conseguir la victoria y compensar lo que el Al-Ittihad ha perdido al inicio de su andadura continental.

Weissing declaró: "Buscamos la victoria en el partido de mañana, para compensar los puntos que perdimos durante las dos primeras jornadas y continuar nuestro camino en el torneo".

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El entrenador del Al-Ittihad no pasó por alto hablar de uno de los retos más destacados que afronta su equipo en el periodo actual, el de la acumulación de partidos, aclarando que la saturación del calendario le obliga a realizar cambios constantes en la alineación, acordes con las exigencias técnicas y físicas de cada enfrentamiento.

Añadió que el estilo de juego que adopta requiere rotar a los jugadores continuamente, para ayudarles a adaptarse a las exigencias de los partidos consecutivos, en un momento en el que el equipo busca recuperar su equilibrio en el ámbito local y continental.

Por otra parte, Weissing advirtió sobre su rival uzbeko, elogiando al Neftchi, que lidera la clasificación de la liga de su país, y subrayando que posee una clara efectividad ofensiva, lo que obliga al Al-Ittihad a afrontar el enfrentamiento con el máximo grado de concentración.

Por su parte, el serbio Predrag Rajković, guardameta del Al-Ittihad, no ocultó su insatisfacción por el arranque del equipo en el torneo asiático, reconociendo que los resultados que ha logrado el equipo durante las dos primeras jornadas no han estado a la altura de las aspiraciones.

Rajković afirmó: "Trabajaremos para que el partido de mañana sea nuestro verdadero arranque en el torneo", señalando que los jugadores se preparan física y técnicamente para hacer frente a la presión de los partidos, con el objetivo de volver a los resultados positivos.

El Al-Ittihad había iniciado su andadura en la Liga de Campeones de Élite de Asia con un empate 1-1 ante el Al-Shamal catarí, antes de encajar una derrota por 1-2 ante el Shabab Al-Ahli de Dubái, de los Emiratos, por lo que la victoria sobre el Neftchi se convierte en una necesidad para recuperar la confianza y reavivar sus opciones en la competición continental.