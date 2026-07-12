El Al-Ittihad de Yeda considera fichar a «La Roca» del Al-Hilal para reemplazar a Sharahili

Al-Ittihad de Yeda evalúa fichar al defensa del Al-Hilal Ali Al-Bulaihi para reemplazar a Ahmed Sharahili, lesionado.
La lesión en el tendón de Shaherani ha llevado al club a considerar la incorporación de Al-Bulaihi, cuyo contrato con el Al-Hilal finaliza en 2027.
El defensa, de 36 años, jugó la segunda parte de la temporada pasada cedido en el Al-Shabab antes de volver al Al-Hilal.
Según el diario «Al-Sharq Al-Awsat», el Al-Ittihad busca un central local para sustituir a Sharahili y ha fijado su elección en Al-Bulaihi.
La postura del Al-Hilal sobre su salida aún se estudia, sobre todo tras la lesión de Hassan Tambakti.
De no concretarse, el club estudia fichar al defensa del Al-Najma, Nasser Al-Hilal.