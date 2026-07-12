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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El Al-Ittihad de Yeda considera fichar a «La Roca» del Al-Hilal para reemplazar a Sharahili

Fichajes
1ª División
Al Hilal
Al Ittihad
A. Al-Bulayhi
Arabia Saudita

Al-Ittihad de Yeda evalúa fichar al defensa del Al-Hilal Ali Al-Bulaihi para reemplazar a Ahmed Sharahili, lesionado.

La lesión en el tendón de Shaherani ha llevado al club a considerar la incorporación de Al-Bulaihi, cuyo contrato con el Al-Hilal finaliza en 2027.

El defensa, de 36 años, jugó la segunda parte de la temporada pasada cedido en el Al-Shabab antes de volver al Al-Hilal.

Según el diario «Al-Sharq Al-Awsat», el Al-Ittihad busca un central local para sustituir a Sharahili y ha fijado su elección en Al-Bulaihi.

La postura del Al-Hilal sobre su salida aún se estudia, sobre todo tras la lesión de Hassan Tambakti.

De no concretarse, el club estudia fichar al defensa del Al-Najma, Nasser Al-Hilal.

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