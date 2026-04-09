Este jueves, el Al-Hilal sudanés criticó con dureza a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por su postura sobre la crisis del jugador del Nahda Berkane, Hamza El Moussaoui, tras la audiencia de la Comisión de Disciplina.

El club sostiene que el futbolista, cuyo dopaje fue confirmado, no podía jugar en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones de África, que clasificó al conjunto marroquí.

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En un comunicado, el Al-Hilal declaró: «El club Al-Hilal expresa su profunda preocupación y su más enérgica condena por lo ocurrido durante la audiencia de la Comisión de Disciplina celebrada hoy en la sede de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en el caso n.º 23337, relativo a la elegibilidad del jugador Hamza El Moussaoui tras el resultado positivo de su control antidopaje».

Añadió que lo sucedido no es una mera irregularidad, sino un grave quebrantamiento del debido proceso que cuestiona la independencia, credibilidad y legitimidad de los órganos disciplinarios de la CAF, así como la integridad del fútbol africano.

Sobre la composición del tribunal arbitral, el club añadió: Desde el principio, la composición del tribunal de arbitraje presentaba un vicio de fondo. El presidente de la sesión, el Sr. Othman Keen, ya había participado en la decisión de levantar la suspensión provisional del jugador, lo que desencadenó esta cadena de acontecimientos y genera un claro conflicto de intereses. A pesar de nuestra objeción inmediata, se ha revelado que la otra parte tenía conocimiento previo de la composición del tribunal y la había aprobado en una reunión celebrada sin la presencia del Al-Hilal».

«Graves violaciones».

El comunicado añade: «Durante la sesión se produjeron graves violaciones de procedimiento, pues uno de los miembros del tribunal declaró no entender inglés y no se proporcionó una traducción adecuada. También se rechazó nuestra solicitud de volver a presentar o aclarar los argumentos, y nuestros representantes fueron expulsados de forma repentina mientras continuaban las deliberaciones y la votación. Peor aún: cuando nos expulsaron, dejaron al abogado de la otra parte en la sala. A los representantes del club se les interrumpió repetidamente y no pudieron exponer su caso de forma justa».

Al-Hilal añadió: «El procedimiento fue opaco: la información básica no llegó por los canales oficiales de los representantes legales del club, sino de forma extraoficial y sin documentación escrita. Además, se sugirió sin justificación que el club cambiara a sus representantes legales, lo que resulta inaceptable y plantea serias dudas sobre la imparcialidad del procedimiento».

La vista, según Al-Hilal, careció de independencia e imparcialidad y nos privó de nuestro derecho a la defensa y a ser oídos. La gestión del proceso refleja un desprecio sistemático a la justicia y la transparencia, y cuestiona la capacidad de la CAF para actuar con objetividad e imparcialidad.

Concluyó: «Estas prácticas no solo dañan a nuestro club, sino que minan la confianza en la gestión de la CAF y perjudican la imagen del fútbol africano. Al-Hilal agotará todas las vías legales para defender sus derechos y exigir responsabilidad por estas graves irregularidades».