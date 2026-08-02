El Al-Hilal saudí ha entrado en una nueva etapa en sus negociaciones para fichar al senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton inglés, después de mostrar su disposición a satisfacer las exigencias económicas del club inglés durante el actual mercado de fichajes estival.

Según lo señalado por el periodista turco Ekrem Konur, el Al-Hilal no tiene inconveniente en pagar cerca de 75 millones de libras esterlinas, cifra que ha fijado el Everton para aceptar la venta del jugador, además de ofrecerle un salario elevado que supera con creces lo que podría percibir en Europa.

La balanza de las negociaciones ha cambiado con la fuerte irrupción del Al-Hilal en la operación, ya que el Everton ya no se ve obligado a rebajar sus exigencias económicas ni a considerar las ofertas que incluyen pagos aplazados, encabezadas por la propuesta presentada por el Manchester United.

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Otros informes de prensa apuntan a que la operación se cerrará en pocos días, ya que el "líder de Asia" busca construir un equipo fuerte para lograr el doblete de Liga y Asia.

Ndiaye es uno de los principales objetivos del Al-Hilal para reforzar la línea ofensiva, ante el deseo del cuerpo técnico de sumar un extremo que posea velocidad y capacidad para marcar la diferencia, especialmente tras el fracaso en más de un objetivo durante las últimas semanas.

El futuro del jugador sigue abierto a todas las posibilidades, pero la irrupción del Al-Hilal con esta fuerza económica podría otorgarle una clara ventaja en la carrera por fichar a la estrella senegalesa, en caso de que el jugador decida vivir una nueva experiencia fuera de la Liga inglesa.