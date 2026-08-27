El Al-Hilal se acerca a recuperar la pieza que le faltaba antes de las grandes citas de la temporada

Al-Hilal se acercó a recuperar a uno de los elementos más importantes de su línea defensiva, después de que los entrenamientos del equipo hoy vieran el regreso del defensa Hassan Tambakti para participar en la primera parte de la sesión, en un paso que otorga al cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi un fuerte impulso antes de afrontar las etapas más difíciles de la temporada.

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Tambakti se había ausentado del Al-Hilal durante el periodo pasado debido a la lesión que sufrió mientras disputaba con la selección de Arabia Saudí las competiciones del Mundial 2026, lo que lo alejó de los terrenos de juego y lo sometió a un programa de tratamiento y rehabilitación con el fin de recuperar su puesta a punto física y técnica.

Los entrenamientos del Al-Hilal hoy contaron con la participación de Tambakti en la primera parte de la sesión, lo que representa un indicador positivo de la cercanía de su regreso completo al grupo, aunque su participación en los partidos oficiales seguirá estando ligada al grado de su plena puesta a punto y a la decisión del cuerpo técnico.

El regreso del defensa internacional llega en un momento de suma importancia para el Al-Hilal, especialmente porque el equipo sufre algunos problemas en la línea defensiva durante el último periodo, con la aparición de espacios en el centro y el descenso del nivel de varios defensas.

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Inzaghi necesita opciones más estables en el eje de la defensa, sobre todo con la bajada de nivel del senegalés Kalidou Koulibaly, mientras que el regreso de Tambakti brinda al entrenador italiano la oportunidad de reorganizar la línea defensiva y aprovechar las capacidades del jugador en la cobertura, los duelos y la lectura defensiva.

Tambakti representa un elemento importante en los cálculos del Al-Hilal, no solo por su potencial técnico, sino por su gran experiencia en los partidos exigentes y su capacidad para lidiar con los enfrentamientos que requieren una alta concentración defensiva, algo que el "Líder" necesita con la cercanía de las citas decisivas de la temporada.

Por lo tanto, el regreso de Tambakti a los entrenamientos representa una noticia importante para el Al-Hilal, en un momento en el que el equipo se prepara para grandes batallas en más de un frente, y con la recuperación de la plena puesta a punto del defensa internacional, Inzaghi podría obtener por fin la pieza que necesita para dar a la defensa del "Líder" mayor solidez y equilibrio.